Cande Tinelli sorprendió con su outfit con un guiño a un popular personaje de Netflix: “Desde la cuna”

Candelaria Tinelli se alejó de Argentina y emprendió rumbo a Madrid, España, en donde coincidió con Coti Sorokin. En medio de los rumores por su presunto romance con el corredor automovilístico Santiago Urrutia Lausarot, la hija del empresario televisivo Marcelo Tinelli cautivó a sus seguidores con un impresionante outfit y jugó a las similitudes con un famoso personaje de una serie de Netflix.

Cande posee un perfil de Instagram en donde a diario suele compartir imágenes artísticas o más bien de sus trabajos como modelo para distintas marcas. Es común que enseñe sus looks osados y en más de una ocasión se la posicionó como una mujer influyente para el resto de sus seguidoras. En referencia a sus estilos innovadores, quien se apoda “Lelé” en sus redes sociales, publicó una fotografía e hizo un vínculo directo con la serie Merlina.

Cande Tinelli hizo una referencia a Merlina en su cuenta de Instagram (Fuente: Instagram/@candelariatinelli - Netflix)

La modelo vistió un look similar a la protagonista de la serie y expresó: “Merlina desde la cuna, we”. Con un rostro serio pero arrogante, con un traje y en una pose en la que enseñó sus tatuajes y los anillos que optó como accesorios, Lelé dejó en claro con qué personaje ficcional se identifica más.

Cande Tinelli se encuentra en Madrid y mostró distintos puntos turísticos de la capital española a los que visitó (Fuente: Instagram/@candelariatinelli)

Cabe destacar que la serie de Tim Burton fue un éxito rotundo desde el estreno de la primera temporada el año pasado. Con más de 1.237 millones de horas visualizadas en los primeros 28 días, marcó un récord inesperado para Netflix. Merlina, una chica audaz, inteligente, lúgubre y un poco atemorizante, causó sensación entre los espectadores, algo que interpeló a Cande Tinelli y que llegó a conquistarla, a tal punto de referenciarse de manera directa con ella.

La separación de Coti y Cande Tinelli no fue de mucho agrado para el mundo del espectáculo debido al buen vínculo que existió siempre entre ambos. Sin embargo, siempre hay una luz al final del túnel y las oportunidades de reconciliarse están a la vuelta de la esquina, algo que enunciaron en Socios del Espectáculo (El Trece) este jueves.

Cande Tinelli y su reconciliación con Coti

Gracias a los constantes posteos de Coti en Madrid, desde donde ofrecerá diferentes shows en vivo, tanto Rodrigo Lussich como Adrián Pallares remarcaron que Cande y el cantante habrían retornado a su viejo romance. A pesar de que en un momento la hija de Marcelo le habría blanqueado el nuevo noviazgo a su padre, todo se esfumó de manera repentina.

“Yo lo dije el otro día, que estaban volviendo Coti y Cande. Estamos en condiciones de confirmar que están juntos en Madrid. Como lo dijimos, se están reconciliando”, subrayó Lussich. En ese instante, Nancy Duré interrumpió al conductor y esbozó: “Pará, porque al otro lo había blanqueado con el padre. Había ido a comer con Marcelo”.

“Pero no le había puesto título. Lo dijo”, remarcó Virginia Gallardo y Duré acotó: “No, no tenía título, pero ella hacía sus cosas”. En medio de la sorpresa y el debate por la supuesta vuelta del cantante y la modelo, Lussich dijo que “en el fondo ella quería volver”. Algo por lo que Mariana Brey no estuvo de acuerdo y soltó: “Lo usó. Lo voy a decir. No está mal tampoco, pero lo usó para reconquistar a Coti”. Antes de concluir con el tema, Pallares sentenció: “Se merece ser feliz Candelaria“.

