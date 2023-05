El Kun Agüero compartió un video de su novia entrenando en Miami: “Locurita mode on”

escuchar

Sergio “Kun” Agüero y su novia, Sofía Calzetti, se encuentran en Miami, Florida. Hace dos semanas que la pareja se instaló en el destino paradisíaco del sur de los Estados Unidos y desde allí inundaron sus redes sociales de imágenes cotidianas de ambos. En medio de los paseos rutinarios, el exdelantero del seleccionado argentino sorprendió a sus seguidores con un video en el que mostró el comprometido entrenamiento que mantiene la influencer a pesar de estar de vacaciones.

La relación de El Kun y Calzetti nació en 2019 luego de un encuentro especial en Buenos Aires. Con el pase del Manchester City al Barcelona, su nueva vida parecía llena de buenos augurios, hasta que el jugador se enteró de que tenía un problema cardíaco que lo obligaba a dejar la actividad profesional. Pese a todo, la pareja se mantuvo junta.

El Kun grabó a su novia en pleno entrenamiento y conquistó a sus seguidores

Día tras día ambos suelen expresar su amor en sus cuentas oficiales de Instagram. Y fue ahí donde este miércoles el Kun posteó una Storie con la que mostró el entrenamiento de su novia. Simplemente la mencionó y junto a su nombre agregó un emoji de enamorado. Además, en la captura se visibilizó de fondo parte de la ciudad de Miami, entre edificios, agua de mar y las piscinas de la mansión en donde se hospedan.

Luego de ser grabada “in fraganti”, Calzetti compartió en su propio perfil ese mismo video y lo tituló: “Locurita mode on”, en referencia al ejercicio excesivo que llevó a cabo. No obstante, sus usuarios quedaron impactados, no solo por el compañerismo y el buen trato que existen entre ellos, sino que también por las anteriores fotografías en la que posaron juntos en el destino caribeño.

Anterior a ese intercambio entre ambos, la influencer publicó en su cuenta una captura junto a Agüero en el Autódromo Internacional de Miami e indicó: “Semana F1″. No obstante, desde su propia red social, él también posteó un video antes de la competencia.

Sofía Calzetti y el Kun en el Autódromo Internacional de Miami (Fuente: Instagram/@sofiaclazetti)

“Sos muy bonita. El Kun muy orgulloso de su pareja”; “Muy lindos”; “Qué grande Sofi”; “Son una hermosa pareja” y “Que sean muy felices”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios les dejaron una vez que Calzetti dio a conocer el sitio que visitó junto al streamer. Con más de 38.000 Me Gusta, sus seguidores dejaron en claro el apoyo incondicional al romance de ambos.

La historia de amor de el Kun y Sofía Calzetti

Sofía Calzetti y Sergio Agüero se conocieron en marzo de 2019 en la disco porteña Jet y, aunque en su momento el futbolista quiso alegar que ella era “una amiga” y que la conocía desde los 12 años, tiempo después expusieron su romance en redes sociales. La influencer mantuvo -como ahora- una alta actividad en su perfil de Instagram, donde subía fotos profesionales posando y luciendo marcas que la buscaban para publicitarse con su imagen.

Tras egresar del colegio, la influencer comenzó la carrera universitaria para ser martillera pública pero su mudanza a Inglaterra le impidió seguir con los estudios. Con el paso del tiempo y conforme avanzó el romance, acompañó al streamer en sus momentos más duros al abandonar el fútbol. “Siempre vas a estar en la memoria de todos, te ganaste cada cosa que hiciste, marcaste momentos que quedarán en la historia para siempre como ese gol, el 93:20 –en referencia al gol en el descuento de la última fecha al Queens Park Rangers que le dio el primer título de la Premier League al Manchester City después de 44 años en la temporada 2011/12…– ¡Te amo y estaré al lado tuyo para acompañarte en todos los desafíos que vengan”, expresó Calzetti en ese entonces.

LA NACION