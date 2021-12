¿Canje encubierto? Wanda Nara hizo un pedido especial por redes y sus seguidores no la perdonaron

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen pensando pasar Navidad en Argentina y para eso, desde París, la empresaria comenzó a coordinar los preparativos. Sin embargo, hubo un detalle que sus seguidores no le dejaron pasar.

A través de su cuenta de Instagram, la mediática se dirigió a sus diez millones de seguidores con una llamativa pregunta: “¿Dónde puedo comprar un arbolito y decoración de Navidad en Argentina?”.

El pedido navideño que hizo Wanda Nara en su cuenta de Instagram Instagram

De manera disimulada, la mediática invitó a las empresas encargadas de distribuir decoración navideña que colaboren con su pedido, a través de lo que se conoce como un canje.

Los fanáticos se dieron cuenta de lo que escondía la pregunta, y se lo hicieron notar a través de diversos comentarios en las redes sociales. “¡Qué vergüenza!”; “Sin palabras” y “Caradura”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Twitter al leer la noticia.

Mauro Icardi y Wanda Nara pasarán las fiestas en Argentina (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Si bien Wanda no hizo mención al tema y aún no llega al país, ya dejó a relucir que está todo en marcha para que no le falte nada a la Navidad que pasará con su familia en el country Santa Bárbara, lugar en el que vivió con su exesposo, Maxi López.

El insólito canje que Wanda Nara pidió para su casa en Argentina

Yanina Latorre sorprendió a todos al hablar de un canje que habría pedido la modelo para su propiedad. La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) reveló que la empresaria se puso en contacto con una empresa argentina a través de las redes sociales, pero todavía no llegaron a un acuerdo.

Latorre detalló que Wanda y su familia viajarán a Buenos Aires para hacer una campaña publicitaria y pasar tiempo con sus allegados durante las fiestas. “Ella viene primero sola y después vienen ellos, cuando comiencen las vacaciones para Navidad”, contó.

Por otro lado el conductor del ciclo, Ángel De Brito, indagó sobre el rumor de un posible canje que hizo Wanda: “¿Es cierto que pidió cloro para la pileta de la casa?”. Al escucharlo, la panelista aseguró que eso era cierto, que intentó contactarse con una empresa dedicada a eso a través de Instagram. “Está caro”, agregó a modo de justificación del accionar de Nara.

La casa que Maxi López le cedió a Wanda Nara y para que necesita el cloro Captura de TV

Además, Latorre remarcó que la casa estuvo mucho tiempo inhabitada, por lo que necesita una limpieza profunda. “Es muy grande, es una mansión. Es divina pero estuvo cerrada y abandonada mucho tiempo”. Más allá de esta descripción, De Brito expresó indignado que no le parece correcto que si Wanda tiene una vida de lujo en Europa, pida un canje de cloro. “El ahorro es la base de la fortuna”, justificó la angelita ante eso.