La foto viral de Rodrigo de la Serna con una fan que se lo encontró en la calle

Rodrigo de la Serna fue tendencia en Twitter por un insólito motivo. El actor de Okupas, La Casa de Papel y El Puntero, entre otras series exitosas, se convirtió en lo más comentado de la red social por una foto con una fan.

Una usuaria decidió publicar la foto que se sacó De la Serna en plena calle con una chica (a la que decidió taparle la cara) y comentó: “La camisa, la barba, los brazos??????”. En su posteo se mostraba, así, completamente maravillada por el aspecto del actor.

Rodrigo de la Serna se hizo viral por una foto con una fan

Lo que esta usuaria nunca imaginó es que su posteo iba a generar semejante repercusión. Tanto que Rodrigo de la Serna se convirtió en tendencia durante varias horas.

Las reacciones y comentarios de los siempre ingeniosos usuarios de Twitter no tardaron en llegar. “Qué envidia imagínate que te agarre así RODRIGO DE LA SERNA”, dijo una usuaria.

“Me llega a agarrar así Rodrigo de la Serna para una foto y no vivo para contarlo”, aseguró otra.

“Dios hermana después de tocar esos brazos no dejaría que ningún hombre me toque por no ser DIGNO”, apuntó otra usuaria.

También se hizo eco de la repercusión de la foto la protagonista de la imagen, que se quejó porque le taparon a cara.

“Me tapaste la cara”, reclamó con tristeza. “Perdoname, lo hice por las dudas”, le respondió la autora de tuit original. Acto seguido, comentó emojis de corazones para dar por concluida la charla.

En paralelo con su momento tuitero, el actor ya palpita lo que es el final, luego de cinco temporadas, el final de La casa de papel. De la Serna interpreta a Palermo en la serie. En la previa del estreno de la última temporada, aseguró: “Yo creo que más allá de la acción, de todo lo icónico, el mameluco rojo, la careta de Salvador Dalí, de todos esos ganchos más marketineros, hay un trabajo clave de los guionistas, que supieron cómo entrelazar esos arquetipos tan funcionales para este tipo de relato”.