Canta Conmigo Ahora: dejó en shock a Cande Tinelli y cautivó a todo el jurado pero en las redes recordaron su pasado

El lunes, cuando el reloj marcó las 22:30, comenzó el nuevo big show de Marcelo Tinelli en eltrece, Canta Conmigo Ahora. Ya fueron varios los participantes que durante la primera semana se pararon frente a los cien jurados en busca de un puntaje que les permitiera subir al tan ansiado podio.

Pero no es solo la voz lo que puede llamar la atención, sino también las historias que hay detrás. El jueves se presentó Martín Abascal, quien logró que se parara hasta el mismísimo Alejandro Paker, uno de los más exigentes de jurado, pero su pasado un tanto polémico fue lo que copó las redes sociales.

De la gala del jueves participó Martín Abascal, un joven de 32 años de Montevideo, Uruguay que hace 13 años vive en Buenos Aires. Se presentó como actor y cantante, reveló que canta en el subte y que el escenario es lo que más le gusta. “Con esta vidriera voy a tener más posibilidad de trabajar y mostrar mi música. Para muchos uruguayos, la Argentina es como el Hollywood más cercano que tenemos y el sueño es triunfar acá”, comentó durante los instantes previos a la performance.

Martín Abascal interpretó "Ahora quien" de Marc Anthony

Las luces del estudio bajaron para darle la bienvenida. Con paso firme llegó al centro de la escena, se llevó el micrófono a la boca y dijo: “El escenario es mi pasión, no hay nada que importe más en la vida. Vengo hace muchos años buscándole la vuelta y estoy muy feliz de esta oportunidad. Hoy vine a buscar mi lugar”. Acto seguido se dispuso a interpretar la pieza musical que eligió: “Ahora quien” de Marc Anthony.

Cantó con mucha emoción y su performance recibió el visto bueno del jurado. Mientras élcantaba y se arrodillaba en el suelo, pudo ver con sus propios ojos como el panel pasaba del rojo al amarillo a medida que los jurados comenzaban a ponerse de pie.

Cuando finalizó, Marcelo Tinelli se acercó a saludarlo y le hizo una importante observación: logró, por primera vez, que se parara Alejandro Paker, el más “áspero y severo” del certamen. En cuanto a las devoluciones, el primero en tomar la palabra fue El Polaco: “La rompiste, piel de gallina”, comentó. A partir de ahí todos fueron elogios y aplausos.

El participante hizo que Alejandro Paker se pusiera de pie

Por su parte, a Cristian Castro le gustó tanto la presentación que se bajó solo desde la tarima y dijo: “Te sentí contento, centrado, con espíritu. Trasmitiste muchísimo. Me dan ganas de abrazarte”.

Por su parte, José Luis “El Puma” Rodríguez también se deshizo en elogios: “Hay una gran diferencia entre mostrar una voz y la interpretación. La canción tiene presentación, desarrollo y clímax y lo logró perfectamente. Todo el que se pare ahí tiene que entender que la música se trata de transmitir sentimientos, que te levante de la silla, se erice la piel, eso lo lograste”.

Sin embargo, Cande Tinelli no se puso de pie, lo que llamó la atención de su padre. Pero ella explicó el motivo. “Me pasó algo muy loco, Cristian me cantaba al lado y yo soy muy sensible, vos sabés, y me metí mucho y me colgué. No llegué, me olvidé de votar, pero te juro que es positivo”, explicó. Asimismo, a su derecha, su pareja también le dio el visto bueno al participante y reconoció la buena elección de la pieza musical.

Canta Conmigo Ahora: El polémico pasado del participante Martín Abascal

Si bien el cantante uruguayo logró cosechar los puntos suficientes para acceder al podio, no fue solo su talento lo que despertó el interés de la audiencia. El archivo no perdona y cuando hay una sola persona que tiene memoria, aún menos. Su presentación en Canta Conmigo Ahora trajo al presente un viejo escándalo que estuvo protagonizado por el participante y Carmen Barbieri.

El polémico audio que involucró al participante de Canta Conmigo Ahora

La situación se dio en 2017 cuando Abascal integraba el elenco de La gran revista de Mar del Plata, la obra que tuvo a Barbieri como directora y a Santiago Bal como protagonista. En su momento, LAM compartió el polémico audio privado donde el cantante y la actual conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) se dijeron de todo.

Martín Abascal (centro abajo) junto al elenco de La gran revista de Mar del Plata (Foto:marcelacoronel.com)

“Ha sido mucho el destrato personalizado que yo pase en la obra”, se escuchó decir a Abascal. “Enano de m... Te voy a agarrar y te voy a hacer más enano”, comentó Carmen. Asimismo, en el audio el cantante sostuvo: “Vos sabías que yo tenía un problema importante de vista genético, que no veo, te expliqué... y decías ’cuidado que viene el ciego’, ‘¿sos ciego que te das contra todo?’”.

También mencionó que su foto no figuraba en la marquesina de la obra, a pesar de haber recibido un premio Estrella de mar. “Vos entraste con vaselina bol... Y ahora la gente te aplaude de pie”, sostuvo Barbieri, en dicha conversación.