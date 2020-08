Cantando 2020: Carmen Barbieri incomodó a Laurita Fernández con una pregunta

El diveritdo intercambio entre Carmen Barbieri y Laurita Fernández sobre Federico Bal Crédito: Captura

Sin lugar a dudas, el Cantando 2020 deja casi diariamente perlitas divertidas entre los artistas. Esta vez, las protagonistas fueron Laurita Fernández y su exsuegra Carmen Barbieri. Ayer las mujeres mantuvieron un picante intercambio sobre la vida íntima de Federico Bal, ex de Laurita e hijo de Carmen.

La que inició todo fue Laurita, quien contó que Carmen "confesó que tiene muchas ganas de ser abuela" y luego remató: "¡Mirá un Balcito", haciendo referencia al apellido de Federico. La conductora siguió y en cuanto la vio a Carmen comentó: "Ahí viene la abuela Carmen".

La incómoda pregunta de Carmen Barbieri a Laurita Fernández 01:58

Fiel a su estilo irreverente, Carmen le retrucó: "Todavía no soy abuela. ¿Por qué? ¿Vos me querés hacer abuela?", lo que provocó risas de todos los presentes. Ya tentada y dándose cuenta de cómo podían ser interpretadas sus palabras, Carmen aclaró: "Pará, pará, no te lo dije a vos. ¡Sonó mal! Mi hijo ya se está enojando". Vale recordar que el actor está en pareja con Sofía Aldrey, a quien siempre describe como su pilar en su exitosa lucha contra un cáncer de intestino.

La conductora dijo que Carmen Barbieri quería ser abuela Crédito: Jorge Luengo

"Serías una gran abuela. Yo que te conozco y sé que serías una gran abuela", le dijo entre risas y con mucho cariño Laurita. En ese momento, Carmen contó que tenía muchas ganas de que su hijo fuera padre. "Sí, amo tener chicos. Me los llevo a todos a Disney, cuando abra. Espero que abran pronto, si no me van a tener que llevar en silla de ruedas". Al ser consultada por los deseos de Federico, Carmen indicó que "por ahora no está con ganas". Y para rematar, lanzó: "Está practicando hace mucho tiempo".