El youtuber Alejo Igoa festejará los 100 millones de suscriptores con un show en Buenos Aires

Alejo Igoa confirmó uno de los anuncios más esperados por sus seguidores: celebrará los 100 millones de suscriptores con un show en Buenos Aires. La cita será el próximo 3 de abril en el Movistar Arena, en el barrio de Villa Crespo, y las entradas estarán disponibles desde el 3 de marzo a las 13 horas a través del sitio oficial del estadio.

El anuncio llega tres meses después de que el joven hiciera historia en YouTube al convertirse en el primer y único youtuber argentino en alcanzar los 100 millones de suscriptores. Un logro que lo posiciona entre los creadores más influyentes del mundo digital.

Alejo Igoa se presentará el 3 de abril en el Estadio Movistar Arena (Foto: Instagram @alejoigoa)

¿Quién es Alejo Igoa, el youtuber del momento?

Nacido y criado en la ciudad de Concepción de la Sierra, en la provincia de Misiones, Alejo Igoa terminó el secundario con la idea de estudiar arquitectura. Por eso se mudó a Rosario, aunque pronto descubrió que su verdadera pasión estaba frente a una cámara.

En 2014 comenzó a subir videos a YouTube sin imaginar que esa decisión cambiaría su vida. Con el tiempo dejó la carrera universitaria para dedicarse por completo a la creación de contenido. Hoy, con 29 años, es una de las figuras digitales más importantes de Latinoamérica. Su canal combina vlogs, retos y producciones creativas pensadas para un público familiar. Cada uno de sus videos supera millones de reproducciones y consolidó una comunidad que lo sigue desde distintos países de habla hispana.

El 26 de diciembre de 2025 marcó un antes y un después en su carrera al convertirse en el primer canal de YouTube en español en alcanzar los 100 millones de suscriptores y el número 15 a nivel mundial en lograrlo. El hito le valió el Botón de Diamante Rojo, el máximo reconocimiento que entrega la plataforma a los creadores que superan esa cifra.

Así anunció Alejo Igoa su presentación en el Movistar Arena

Fiel a su estilo, Alejo decidió anunciar el show de una manera especial. Reunió a sus amigos, los llevó con los ojos vendados hasta el Obelisco y, al destaparse, descubrieron en una pantalla gigante que celebraría el récord con una presentación en el Movistar Arena, con capacidad para 15 mil personas. El videoreacción se volvió viral por la emoción y los gritos de alegría del grupo.

“Mis hijos los aman”; “Qué lindo. Ojalá pueda llevar a mis hijos”; “Me endeudaré todo el año, pero vamos con mi marido y mis 2 hijos. ¡Son unos genios!" y “No solo mi hija es fan de ustedes, sino toda mi familia. Ahí estaremos”, fueron algunos de los cientos de mensajes que los seguidores le dejaron al joven youtuber.

En la actualidad, el éxito de Alejo en las plataformas es tal que logró fundar su propia empresa de contenido en Panamá, donde cuenta con una estructura de 40 trabajadores, oficinas administrativas y estudios de grabación a gran escala. Este apoyo le permitió lograr un contenido audiovisual de excelente calidad, generando un crecimiento exponencial en 2025, donde acumuló más de 43 millones de nuevos seguidores y se ubicó en el podio mundial de crecimiento detrás del famoso youtuber estadounidense MrBeast.