Celeste Muriega sobre Hernán Drago: “Fuimos teniendo buena onda, pasaron muchos mates...”

A principios de febrero, los rumores de romance entre Celeste Muriega y Hernán Drago comenzaron a sonar cada vez con más intensidad. Si bien ambos desmienten tener una relación, ella decidió romper el silencio y hablar sobre lo que pasa con su compañero de Bienvenidos a bordo.

“Hoy en día yo estoy sola. Vos me preguntás mi estado sentimental y es soltera”, quiso dejar en claro durante una entrevista con Instrusos. “Estoy muy enfocada en el trabajo”.

Durante la charla, Muriega contó como se fue dando la relación con el modelo. “Nos habíamos cruzado una vez en un programa de televisión pero hace muchísimo tiempo. Después tuvimos un evento en común que yo no pude hacer porque se me complicaba viajar y no me lo volví a cruzar hasta Bienvenidos a bordo”.

“Se fue danto todo de manera muy prolongada, porque al principio no me invitaban todas las semanas al programa, iba de vez en cuando”, continuó relatando. “Yo soy una persona que deja que las cosas fluyan, todo lo contrario de lo que parece, no soy encaradora, cero, soy un desastre en ese sentido”.

Con el correr de los programas, ambos comenzaron a charlar cada vez más. “Se fue dando que de a poco fuimos teniendo buena onda, charlando cada vez más en los cortes. Había bastante afinidad”, recordó.

“Nos empezamos a cruzar en el programa el año pasado”, agregó dando un dato que sorprendió al panel del programa de América. “Lo que sí empezó a pasar durante el verano, es que yo no tenía el auto porque lo dejaba en Carlos Paz, y cuando venía para acá él se ofrecía a llevarme a casa”.

Muriega aseguró que nunca hablaron sobre la posibilidad de que la relación que tenían se hiciera pública. “Nunca charlamos eso, de hecho nunca pensé que iba a prender la tele algún día y verlo. Esto no salió de ninguno de los dos lados porque estamos bien así, con esta cosas de vivir el momento”, explicó.

Negada a contar detalles más profundos, lo que pasa entre ella y Drago sigue sin tener título. “Compartir un mate, un momento que está buenísimo, y sobre todo dejar que fluya”, repitió haciendo una aclaración importante. “Más allá de eso yo estuve siete años en una relación muy intensa, me separé hace un año y a mí me cuesta mucho entablar un vínculo con alguien. No le abro las puertas de mi casa a cualquiera”, afirmó antes de volver a su situación actual con el modelo. “Pasaron muchos mates y muchas charlas para llegar al sushi”.

LA NACION