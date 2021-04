Carina Zampini posó en una sensual foto y sembró la duda en sus seguidores: “¿Quién te la sacó?”

Desde su llegada a la conducción de El gran premio de la cocina (eltrece), Carina Zampini fue la protagonista de varios rumores románticos donde se la vinculó con varias personalidades del medio. En ese sentido, uno de los que más ruido hizo en redes fue el presunto romance que tenía con su compañero de programa, Christian Petersen.

Conforme fue pasando el tiempo, ambos se encargaron de aclarar que entre ellos no pasaba nada más que una relación cordial. Aún así, los chistes y comentarios picantes siguieron siendo uno de los condimentos infaltables en cada programa de la tarde.

Pero en el último tiempo todo cambió. El canal alberga a varias personalidades: periodistas, mediáticos, conductores y hasta cocineros. Por eso, es muy normal que en los pasillos se produzcan pequeños encuentros entre estas personalidades.

La foto de Carina Zampini que reavivó los rumores Instagram: @zampinilcarinaok

Así fue como un día, Carina Zampini se habría cruzado con el periodista Federico Seeber y, desde entonces, los rumores en torno a una presunta relación entre ellos no dejaron de crecer. Como si esto fuera poco, en las últimas horas una foto que la conductora subió a sus redes encendió nuevamente la llama de la curiosidad.

En la imagen se la ve a Carina luciendo una bata blanca, recostada sobre un sillón negro, con un poco de maquillaje y sosteniendo un iPad. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. No obstante, una seguidora no aguantó las ganas y decidió usar su cuenta de Twitter para consultarle quién le había sacado la foto.

Sus seguidores tardaron pocos segundos en consultarle a la conductora sobre quién la había fotografiado

Zampini no dudó ni un solo segundo y apareció en el tuit para compartir su respuesta: “¡Eso no se cuenta!”, indicó. Mientras tanto, todo continúa librado a la especulación. Consultados sobre su relación cuando ambos fueron invitados al programa de Mariana Fabbiani, ni el periodista ni la conductora se definieron por un sí o un no.

LA NACION