Carmen Barbieri contó que Fede Bal se hizo un tatuaje muy especial en honor a Laurita Fernández

Carmen Barbieri reveló al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine) un detalle sobre Fede Bal que sorprendió a muchos. Mientras la conductora analizaba el número musical de Laurita Fernández en La Academia (eltrece), sorprendió al contar que su hijo tiene un tatuaje en honor a la bailarina, con quien estuvo en pareja años atrás-

“No es para criticar a los participantes de La Academia pero me parece que este año a ninguno se lo vio con la fuerza de Laurita. Marcelo Tinelli la presenta como una suerte del resumen de lo que es el Bailando. Lo que hacían con Fede Bal era espectacular, los dos brillaban”, expresó el panelista Sebastián ‘Pampito’ Perello Aciar al analizar el certamen de eltrece que donde se consagró ganadora Noelia Marzol.

Al escucharlo, Carmen hizo referencia al momento en el que la bailarina formó parte del ciclo junto a Fede y reclamó en vivo porque su hijo no fue convocado para la final del programa: “Qué lastima que no lo llamaron, pero no digo para bailar con ella sino porque él hizo historia ahí”, precisó la conductora.

Carmen Barbieri mandó al frente a su hijo Fede Bal

Pampito contó además que la noche de la final de La Academia, Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré. “Ella dijo que está sola y creo que ya está. Tuvieron varias idas y vueltas, ya está. Él es muy rengado”.

Después de remarcar que Laurita le parece una gran artista, Barbieri opinó sobre su vida sentimental y lanzó: “Ella tiene que salir con un productor millonario, y al que ella ame, que le ponga todo porque se lo merece, porque el talento está”.

Fede Bal y Laurita Fernández formaron parte del Bailando y además fueron pareja (Foto: Archivo)

Con humor, el panelista habló de la forma de ser de Cabré, la cual es muy distinta a la de Laurita: “Ella tiene un ángel y un carisma, y una buena onda siempre, con todos”. Ese fue el pie para que la capocómica hiciera una revelación que sorprendió a más de uno al referirse a cuando la joven estuvo en pareja con Fede BAL: “Mi hijo se tatuó esa boca. Yo pensé que era mía, pero es de ella”.

Fede Bal y el tatuaje que se hizo en honor a Laurita Fernández (Foto: Captura de video)

En ese instante, Pampito -entre risas- opinó que seguramente la actual pareja de Fede, Sofía Aldrey, “le iba a arrancar esa boca”. Dejando en claro que esa no sería la actitud de su actual nuera, Carmen cerró: “Ella tiene que saber. Son momentos y es una sonrisa inolvidable”.

Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré

Tras su participación en el último programa de La Academia, la bailarina confirmó su ruptura con Nicolás Cabré y aseguró estar muy bien. Si bien no quiso dar demasiados detalles, Yanina Latorre contó los verdaderos motivos del distanciamiento en Los ángeles de la mañana (eltrece).

Laurita Fernández y Nicolás Cabré volvieron a separarse

“Lo único que quiero decir es que estoy sola. No es momento de hablar por los dos. Sí puedo hablar por mí y decir que estoy bien. Son cosas que se van repitiendo, pero no hay nada grave, ni terceras personas en discordia”, expresó la bailarina cuando un notero quiso saber cómo seguía su relación con Cabré.

Sobre esto, Latorre amplió: “Laurita está aburrida. Dice que se llevan bien, que está todo bárbaro pero que es un pibe que tiene diferentes intereses. Ella es joven, quiere salir, divertirse, tener vida social y él es más quedado, muy fóbico, quiere estar siempre encerrado”.