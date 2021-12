El filoso tuit de Jorge Rial tras la salida de Liliana Parodi de América: “Cayó”

Jorge Rial tuvo una contundente reacción en las redes sociales luego de que se conociera que Liliana Parodi dejó de ser la directora de contenidos de América. En medio del escándalo que enfrenta Antonio Laje frente a las denuncias por maltrato laboral, el viernes se confirmó esta nueva salida del Grupo y el exconductor de Intrusos no la dejó pasar.

El periodista recurrió a Twitter para referirse a la situación y solo bastó una palabra para que sus seguidores especulen a qué se refería. “Cayó”, escribió Rial, a pocos minutos de que se supiera que Parodi se iba del canal.

"Cayó", el filoso tuit que escribió Jorge Rial y por el que recibió cientos de reacciones Twitter

Los comentarios no tardaron en llegar pero Rial aún no hizo declaraciones en relación al tuit. Sin embargo, no es la única vez que el comunicador decide utilizar su cuenta para hacer indirectas.

Días atrás, el periodista aprovechó para referirse con humor al retiro de famosos conductores del canal como Luis Novaresio, Jey Mammon y Alejandro Fantino.

El tuit que hizo Jorge Rial tras las renuncias de famosos conductores del canal América Twitter

El conductor de Argenzuela (Radio 10) retuiteó una noticia de un portal que confirmaba que Luis Novaresio se iba de América, y aprovechó para enviarle un mensaje al canal. “El último que apague la luz. Igual, Edenor no se las va a cobrar”, escribió en un claro guiño a que la compra de la empresa por parte de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.

Tras el éxodo, Horacio Cabak y Diego Korol se suman a América

Frente al final de Santo sábado (América), la salida de Belén Ludueña (que desencadenó la ola de denuncias hacia Antonio Laje) y las próximas desvinculaciones de Soledad Fandiño, Luis Novaresio y Jey Mammon, el canal se vio obligado a armar una nueva grilla de programación para el verano.

Entre las novedades, se encuentran la posible incorporación de Horacio Cabak y Diego Korol. Sobre el exconductor de Polémica en el bar, aún no se sabe específicamente el rol que ocupará, pero su regreso sería para la señal de noticias A24.

En el caso del expresentador de Peligro: sin codificar, hará un ciclo de verano junto a Carla Conte desde Mar del Plata, que se emitirá los domingos por la tarde, con una duración de dos horas y bajo la producción de La Corte S.A.

La intención de los cambios que se están llevando a cabo es reforzar la grilla tras el fin de Los Mammones y las vacaciones de Mariano lúdica antes de retomar Polémica en el Bar. Por lo tanto, también realizaron cambios en los horarios de sus programas de tarde y noche.