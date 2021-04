“¿Temiste lo peor?”: la pregunta sobre la salud de Carmen Barbieri que descolocó a Fede Bal

Luego de estar internada varias semanas en terapia intensiva por un cuadro de coronavirus muy complicado, Carmen Barbieri regresó este lunes a MasterChef Celebrity. Su hijo Federico Bal estuvo invitado a Flor de Equipo (Telefe), en donde le confesó a Florencia Peña lo difícil que fue superar ese momento.

“¿Tuviste miedo en algún momento?”, le consultó la conductora. “Es difícil, yo tengo un concepto de la muerte que no es tan común al de la gente. Siento que el morir es un paso más hacia otro lado. Eso me ayudó mucho a despedir a mi viejo. Fue un velorio hermoso”, relató el hijo de Santiago Bal. “Lo que sí sentía es que si mi mamá se moría iba a ser un momento fuerte en mi vida porque ya no aguantaba más tantos cachetazos. Venía de unos años en donde sentía que ya no tengo más mejilla para poner. Terminaba de trabajar y miraba al cielo diciendo: ‘Dame un poco de paz’”, confesó.

“Yo creo que esa frase tan fea de ´el show debe continuar´ uno tiene que tirarla a la basura. Hay veces que el show no puede continuar, cuando tu mamá está en coma, el show no puede continuar. Pero en mi caso no es un tema de frialdad. Me cuestionaba si tenía sangre en las venas, pero yo creo que es una manera de defenderse”, explicó el actor.

Carmen se presentó a finales de marzo para comenzar con las grabaciones del reality de cocina del cual no pudo participar por la enfermedad, y aprovechó para contar lo que fue transitar una experiencia cercana a la muerte. “Me acuerdo que cuando estaba tan mal decía: ‘Tengo que salir de ésta por Fede, para no darle otro disgusto, para que él siga adelante, pobre hijo’”. “Yo estoy muy agradecida porque han rezado, han hecho cadenas de oración, incluso personas que no conozco. Ni hablar de mis amigos y mis familiares, pero personas que no conozco han pedido por mí y estoy muy agradecida, de verdad”, expresó la capocómica.

LA NACION