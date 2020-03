Carmen Barbieri: "Le pido a Santiago Bal que no se lo lleve a Federico"

Carmen Barbieri habló sobre su hijo Federico Bal, en tratamiento por cáncer intestinal Fuente: Archivo

29 de marzo de 2020

Carmen Barbieri volvió a hablar en una entrevista sobre el duro momento familiar que atraviesa desde que su hijo, Federico Bal , fue diagnosticado con cáncer de intestino a principios de marzo.

En diálogo con DiarioShow , la capocómica le hizo un pedido muy especial a su expareja y padre del joven actor, Santiago Bal , fallecido a los 83 años en diciembre pasado . "Desde lo más profundo de mi corazón, yo solamente le pido a Santiago que no se lo lleve... Él tuvo la posibilidad, como uno de sus últimos sueños, de trabajar con Fede en el cine y con nosotros la temporada pasada, en Mar del Plata, con la revista Nuevamente juntos. Que no lo tome de la mano, que lo deje, que no se lo lleve... Fede es muy joven y estoy convencida de que se va a recuperar...", afirmó.

Barbieri también recordó cómo vivió el final de Bal, con quien estuvo casada durante 25 años. "Santiago se fue muriendo de a poco, pidiendo perdón y perdonando, sin ninguna asignatura pendiente -aseguró-. Pudo despedirse de todos sus amigos y de su familia y sus hijos en el escenario. Y el velorio estuvo tan lleno de chicos que me asombró. Fede le puso música de Frank Sinatra y Stevie Wonder, y le daba whisky a la gente. No te voy a decir que se trató de un velorio alegre, pero hubo una energía muy especial que le cambió la estructura a lo que era el episodio en sí".

Aunque el matrimonio terminó en malos términos en 2011, Federico propició un acercamiento entre ambos y Barbieri se hizo cargo del cuidado de Bal. "Me encargué de su atención cuando se complicó su estado de salud. Y como yo cocino muy bien, le preparaba para toda la semana una serie de viandas que le acercaba la señora que trabaja en limpieza conmigo. Más tarde lo llevé a mi casa y pasé un tiempo largo ocupándome de su salud", admitió.

"Imaginate, hace ya como cuatro meses que estoy de duelo por Santiago y ahora esta fuerte preocupación por Fede -añadió-. No obstante, voy a estar a su lado en toda esta etapa y va a salir adelante, porque mi hijo es muy fuerte y no se doblega ante nada".