Casi idénticos: 20 famosos que se parecen mucho entre sí

Son muchas las ocasiones en las cuales personalidades reconocidas del espectáculo lucen trajes y peinados que los hacen parecer 'gemelos'. Los paparazzi se han encargado de retratar y comparar a los artistas del cine, la música y la televisión que poseen cierta similitud entre sí gracias a rasgos específicos como el color de los ojos, el cabello y las facciones del rostro. ¿Se parecen? O, mejor: ¿Puede distinguir quién es quién?

Larry David y Carlos Bianchi. Los fanáticos del fútbol aman a Carlos Bianchi y hasta algunos aseguran que no tiene comparación. pero sí la tiene: es muy parecido a Larry David. Crédito: El Tiempo

Larry David es un comediante y escritor que tuvo un papel fundamental en la creación de Seinfeld (1990), una de las series de comedia más aclamadas por el público incluso en tiempos recientes.

Carlos Bianchi, 'El Virrey', es un exjugador que triunfó en las filas de Vélez Sarsfield y luego, ya como entrenador, tuvo un papel determinante en el protagonismo de Boca Juniors a nivel nacional e internacional desde 1998 hasta 2014 -con intervalos en los cuales fue cesado de su cargo-.

A David y a Bianchi la vejez les ha hecho los mismos 'estragos': no tienen cabello en la parte superior de la cabeza y las canas se les alborotan en los alrededores.

Kenny G y Weird Al. Los artistas hallaron a su 'doble' en el escenario musical. Crédito: El Tiempo

Kenny G es un aclamado saxofonista que llegó a la cumbre del prestigio en los años 90 y su trayectoria le ha valido un Premio Grammy. Hoy en día sigue vinculado a la música, pero ahora a su rol de intérprete se le suma la composición y la producción.

Alfred Matthew Yankovic, mejor conocido como Weird Al, es un músico y comediante destacado por acomodar las letras de las canciones y brindarles un sentido irónico. Pero no se queda en la creación de nuevas letras: tiene hasta videos musicales en YouTube producidos por la plataforma Vevo.

Chad Smith y Will Ferrell. El baterista de la banda Red Hot Chili Peppers encontró a su doble en el mundo de la comedia de Hollywood. Crédito: El Tiempo

Chad, a sus 58 años, sigue vinculado a la icónica banda con la que ha grabado ocho álbumes de estudio hasta el momento.

Ferrell es un actor que ha protagonizado un buen número de comedias desde los años 90.

Lo más curioso es que los rasgos físicos de los dos 'envejecen' casi a la par, lo cual los hace 'gemelos' hasta en sus etapas de la adolescencia y adultez.

Angelina Jolie y Megan Fox. Aunque su similitud no es mucha, reciben cada tanto aplausos y elogios de sus seguidores. Tanto Jolie como Fox se han destacado al protagonizar cintas de acción. Crédito: El Tiempo

Angelina ha sido más prolífica, combinando actuaciones de drama como 'El sustituto', y siendo también una activista reconocida en varios continentes.

Fox, por su parte, ha sido elogiada por su participación en la saga de 'Transformers', lo que le valió un Teen Choice Awards - el galardón que premia a los símbolos de los adolescentes-.

Blake Lively y Kesha. La actriz y la cantante tuvieron momentos de similitud cuando Kesha utilizó el cabello rubio. Crédito: El Tiempo

Blake Lively es una actriz y diseñadora de modas. Saltó a la cúspide de la fama gracias a su papel de Serena en la serie Gossip Girl (2007-2012); justo el último año de transmisión de la producción contrajo matrimonio con el aclamado actor Ryan Reynolds.

Kesha es una compositora, cantante y bailarina que inició su carrera en 2006, obteniendo reconocimiento mundial cuatro años después por su álbum 'Animal'. Es una de las artistas contemporáneas con mayor número de galardones juveniles.

Emma Watson y Kiernan Shipka. Fue más una afortunada cuestión de looks lo que las unió en la lista de famosos parecidos. Crédito: El Tiempo

Emma Watson es una actriz recordada por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter.

Shipka es mejor conocida como 'la nueva Sabrina', dado que encarna a la bruja adolescente en la serie homónima de Netflix.

Katy Perry y Zooey Deschanel. La primera es una artista consumada y la segunda es una aclamada actriz con una interesante proyección musical. Crédito: El Tiempo

Katy Perry acumula una enorme trayectoria en la música y, recientemente, se ha consolidado como embajadora de la Unicef y activista por los derechos de la comunidad LGBTI+.

Deschanel, por su parte, es recordada por su papel de Jessica Day en la serie 'New Girl', además de encarnar a otros personajes principales en producciones de comedia.

Milla Jovovich y Linda Evangelista. ¿Separadas al nacer? Hay quienes aún exponen esta curiosa hipótesis. Crédito: El Tiempo

Jovovich se ha destacado como una actriz de películas de acción, protagonizando la saga 'Resident Evil' y la cinta de ciencia ficción 'El quinto elemento'. En el ámbito musical tiene dos sencillos: 'Electric Sky' (2012) y 'Let You Go' (2013).

Linda Evangelista es una supermodelo canadiense que ha deslumbrado en las pasarelas durante lo que va del siglo XXI. Apareció en la portada de la revista 'Vogue' en 2006, mientras estaba embarazada.

Demi Moore y Jennifer Connelly. Las dos actrices suelen deslumbrar sobre la alfombra roja y, en muchas ocasiones, por su insólito parecido. Crédito: El Tiempo

Demi Moore es una actriz, modelo y empresaria que tuvo unos difíciles inicios en la actuación durante los años 80, época turbulenta que ella misma narra en su autobiografía recientemente lanzada. Acumula cuatro estatuillas de los Premios Golden Rapsberry.

Jennifer Connelly tiene un más que envidiable recorrido fílmico: ha participado en producciones icónicas como 'Réquiem por un sueño' (2000) y 'El día que la tierra se detuvo' (2008); ha ganado un Premio Óscar, un Globo de Oro y un Premio BAFTA.

Javier Bardem y Jeffrey Dean Morgan. ¡Como dos gotas de agua! Los actores se han destacado en las series de televisión y en el cine. Crédito: El Tiempo

Bardem, nacido en las Islas Canarias (España), ha protagonizado películas y dirigido documentales tanto en inglés como en español; además, ganó un Premio Óscar en 2007, un Globo de Oro, cuatro Premios Goya y otro buen número de estatuillas.

Dean Morgan, por su parte, acumula una considerable trayectoria en la escena estadounidense; su papel más reciente ha sido el de Negan en la serie 'The Walking Dead'.

