Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público: “Estoy viva”

En la presentación de Erreway, la banda que surgió en Rebelde Way, de este martes en el Movistar Arena no todo salió bien: la actriz Catherine Fulop sufrió una dura caída del escenario y preocupó por unos instantes al público. Sin embargo se levantó sin problemas y se rio junto con los presentes del accidente. “Por suerte estoy viva”, comentó entre risas.

Ocurrió cuando la actriz que interpretó a Sonia Rey en Rebelde Way estaba hablando en el escenario con Camila Bordonaba, una de las protagonistas y quien caracterizó a Marizza Pía Spirito, la hija de Rey. Mientras Fulop simulaba no encontrar a Bordonaba a modo de actuación pisó mal con sus botas y tropezó. Así, cayó entre medio de carteles y pantallas que estaban debajo de la plataforma, a lo que la cantante reaccionó: “La puta madre”.

“Mamá, no lo puedo creer esto”, dijo Bordonaba continuando con la actuación e improvisando y continuó: “No me dejaste ni agarrarte de la mano”. En tanto, Fulop bromeó: “Por suerte estoy viva”.

En un principio, el accidente causó atención y preocupación en el público, al ver que Fulop cayó en un sector que no está a la vista. Sin embargo, con la continuación del show y la reaparición de la actriz todo pasó de la tensión a la tranquilidad y la gente, en cambio, celebró la improvisación.

“Mi gente bella. Les juro que estoy bien y no me pasó nada. Estoy entera. No pasó nada y ya está. Alivianada. Hice un papelón. Encima preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta”, dijo Fulop después del show en sus redes sociales para llevarle tranquilidad a sus seguidores y a quienes estuvieron en el público del Movistar Arena.

El accidente se produjo en el marco de un nuevo show de la gira mundial Juntos otra vez tour 2025, de la banda Erreway, a 23 años de la emisión del primer capítulo de Rebelde Way. El trío conformado por Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo inició a fines de agosto con mucha emoción: funciones sold out en Europa e Israel y presentaciones en el Movistar Arena con público lleno.