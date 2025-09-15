La noche inolvidable que vivieron los hijos de Evangelina Anderson y Wanda Nara en una pista de karting

Evangelina Anderson, su hijo, y los hijos de Wanda Nara, visitaron el Kartódromo de Buenos Aires, ubicado al sur de la Capital Federal, para vivir la adrenalina de manejar un auto a gran velocidad por las pistas de carrera de este lugar.

Por un lado Bastian, hijo de Evangelina y Martín Demichelis, y por el otro, Valentino y Constantino López, fruto del matrimonio de Wanda y Maxi López, pusieron a prueba su habilidad al volante ante la atenta mirada de la modelo, quien registró con fotos y videos la noche inolvidable de los adolescentes y subió el contenido a sus redes sociales.

El podio de la noche de karting

“Amé”, lanzó Evangelina en uno de los videos que se filmó detrás de la banda de contención de la pista. Con el ruido de los motores de fondo, la mujer vibró a la par de sus hijos, quienes sintieron la adrenalina de estar sentados en estos vehículos que levantan mucha velocidad en las curvas.

"Amé" el video de Evangelina Anderson y su hijo en el Kartodromo de Buenos Aires

Otra de las postales que incluyó Evangelina muestra a su hijo Bastian subido a uno de los autos, con el casco puesto, en la línea de largada próximo a mostrar sus habilidades.

Bastian, hijo de Evangelina, compitió contra los hijos de Wanda Nara

“Genio”, exclamó la jurado de Los 8 escalones (eltrece) al observar el desempeño de su hijo en una actividad lejana al fútbol, la otra disciplina deportiva que practica en las inferiores de River Plate.

El video de Evangelina Anderson en el Kartodromo de Buenos Aires

Por último, a la hora de mostrar cómo fueron los resultados de la carrera, el primer puesto se lo llevó Constantino. Luego, completaron el podio Bastian, en segundo lugar, y Valentino en la tercera ubicación.

Los hijos de Evangelina Anderson y Wanda Nara vivieron una noche inolvidable a bordo de un karting

Luego de la foto grupal, la cuenta del Kartódromo también agregó una instantánea de los corredores, quienes se lucieron en la pista y se llevaron un grato recuerdo de una noche diferente, en compañía de Evangelina. Por su parte, Wanda Nara no subió ningún material alusivo en sus redes sociales, por lo que se presume que no fue parte del evento familiar.

Evangelina Anderson, entre el relax y los rumores de un romance

Tras su separación con Martín Demichelis, Evangelina Anderson comenzó a disfrutar de su soltería. Entre viajes a México, fotos con amigas y otros eventos, la modelo fue filmada junto a un jugador de fútbol en un shopping. Para más detalles, el periodista “Pepe” Ochoa, en el programa LAM, contó de quién se trata y qué relación mantiene con la celebridad argentina.

"Tenemos un video de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México con quien sería un jugador de fútbol. Ella se fue de vacaciones y vino para acá (...) En el medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con Paredes, aparece ese video", explicó Ochoa.

Juan José “Juanjo” Sánchez Purata es un futbolista mexicano que juega como defensa central, actualmente en Tigres UANL de la Liga mexicana (Foto: Instagram @juanjopurata)

El hombre en cuestión es Juan José Purata, futbolista mexicano, quien se desempeña en el club Tigres de ese país. “Lo que la persona me cuenta es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas ,y que se paseaba por todos lados. En un momento estuvo de la mano con este señor y se fueron juntos en una Jeep colorada. En un momento de toda la ida y la vuelta, existieron caricias“, cerró el periodista, quien ventiló el nombre de quien podría ser el nuevo amor de la modelo.