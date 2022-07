Cayetano se sinceró sobre sus problemas con el juego: “Buscaba adrenalina”

Esta semana se estrenó la segunda temporada de La Cruda (Spotify), el podcast del humorista Migue Granados en el que invita a distintas personalidades de la farándula a hablar de sus lados más oscuros de sus historias de vida. En el último episodio entrevistó al periodista Nicolás Cajg, mejor conocido como Cayetano, para hablar de los problemas que sufrió como ludópata.

En la entrevista, el conductor de Un Día Perfecto (Radio Metro) manifestó que a los ocho años ya sabía jugar al póker, blackjack y truco. Todo esto fue un espejo de su padre, madre y abuelos, quienes asistían frecuentemente al casino y a las carreras. El primer vínculo de Nicolás con la apuesta fue cuando, a los quince años, ingresó con sus amigos al casino de Mar del Plata para ganar dinero y poder asistir a un partido de fútbol. Sin embargo, con el correr del tiempo se volvió un problema que vinculó a sus familiares.

“Con los años aprendí que buscaba adrenalina, pero cuando jugaba pensaba que buscaba plata fácil”, le contó al humorista. “El límite es cuando perdiste. Vos podés jugar la noche entera, ¿cuando tenés que dejar de jugar? Cuando tenés más. Y si vos te vas ganando, la perdés al otro día o al siguiente día. No te vas ganando nunca. Esa plata no es para comprar un terreno para plantar soja, sino, en todo caso, para jugar el martes, miércoles y jueves”, precisó Cayetano haciendo hincapié en que no juega para recaudar la mayor cantidad de dinero.

Migue Granados, fiel a su estilo incisivo, le preguntó: “¿Siempre estabas pensando en eso al fin? O sea, ¿te aumentaban el sueldo y lo relacionabas directamente con: ‘Ahora tengo más para jugar’?”. A lo que el invitado le respondió: “En una época lo empecé a relacionar con: ‘Ahora tengo más para devolver’. Y ahí es donde empezó a ser un problema”.

“¿Y por qué, cómo se generó eso? ¿Pedías prestado?”, insistió el humorista. “Porque hay un momento en el que vos ganás 10 y gastás 5. Y con los otros 5, jugás. Hay otro momento en el cual ganás 12, gastás 6 y jugás con 8... Ya no te alcanza y para llegar a esos 8, tenés que pedir dos. Porque igual después se lo devolvés”.

Cayetano explica por dónde pasa la adrenalina de un ludópata

Cayetano detalló que el problema no es la cantidad, sino cuando el monto de dinero apostado sobrepasa los ingresos que percibe una persona. “Y así se convierte en una rueda en la cual ya no me divierte jugar con la mía, porque no hay ningún riesgo, porque es la mía. La adrenalina pasa a ser jugar más que lo que uno puede pagar. Y ahí es donde empiezan los problemas grandes”, comentó.

Por último, para cerrar la entrevista, Migue Granados le consultó si tenía presente este problema en sus días. “Todos los días se me cruzan las cagadas que me mandé, las consecuencias que todavía sigo pagando ‘¿por qué no frené antes? ¿por qué no pedí ayuda?’. Todos los días algo vinculado con eso se me cruza”, sentenció el periodista. Cabe destacar que Cayetano reveló su problema con el juego el año pasado, en una entrevista que le hizo Gastón Pauls para Seres Libres (Crónica HD).