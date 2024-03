Escuchar

Las señales televisivas MuchMusic e I.Sat, con una historia de casi tres décadas en la grilla de la televisión por suscripción en la Argentina, junto con el canal Glitz dejaron de transmitir este jueves en el continente latinoamericano. Así lo informó el conglomerado Warner Bros. Discovery, dueño de las tres.

“Las señales Glitz, I.Sat y MuchMusic dejarán de formar parte de la oferta de TV Paga en América Latina”, comunicó la compañía.

Además, la empresa señaló que avanzaban “en la consolidación y crecimiento de audiencia de nuestras nuevas señales lanzadas recientemente, TNT Novelas y Adult Swim” al sostener que están “dedicadas a algunos de los formatos que marcan tendencias en el consumo de nuestra audiencia de América Latina, como las novelas y la animación para adultos”, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam.

MuchMusic Argentina nació en 1992 y su programación estuvo enfocada en los videoclips musicales, reportajes especiales, recitales en vivo y sesiones acústicas. Funcionaba como la competencia del también reconocido MTV, ya que era filial de una emisora canadiense del mismo nombre, que comenzó sus transmisiones en 1984 y es actualmente propiedad de Bell Media, pero rápidamente adquirió un lenguaje y un tono muy local.

A lo largo de su historia local incluyó programas como Navegando con Fede, Cupido, la serie animada del Mono Mario y diversos segmentos humorísticos argentinos. Fue el canal que lanzó a la conducción a Santiago del Moro, entre otros, y donde se estrenó Televisión abierta, el ciclo de “cámaras a domicilio” que lanzó la carrera de Gastón Duprat y Mariano Cohn en 1999. Sin embargo, en el último tiempo, más específicamente desde el 10 de julio de 2023, su grilla se redujo a solo cuatro programas.

Por su parte, I-Sat se destacó desde 1993 por sus contenidos cinematográficos y televisivos de alta calidad e innovación. La señal era propiedad de la local Imagen Satelital y en 1997 fue adquirida por el Grupo Cisneros para ser vendida finalmente, a Time Warner en 2007 (actualmente Warner Bros. Discovery). En 2012, cuando toda la TV por cable empezaba a inclinarse por la comodidad del doblaje, I.Sat lanzó una audaz campaña en defensa de una programación íntegramente armada con material original subtitulado.

Un canal que apostó al disfrute

En I.Sat (que nació como I-Sat, con un guion en vez de un punto) se enfocaba en el cine independiente, con ciclos temáticos notables en el caso de las películas: Cine Under (con un lugar especial para el material aportado por la distribuidora Primer Plano y presentado por el escritor Alan Pauls), Cine Zeta (con “las peores películas del mundo” y todo tipo de material “bizarro”), espacios dedicados a las artes marciales (Furia Oriental, Asian Connection y Karate Forever, con presentaciones de Alfredo Casero) y hasta el extravagante Sexorama, con contenidos eróticos no explícitos (cine softcore) y rarezas varias, entre ellas algunas películas dirigidas por el inclasificable Jess Franco.

También formaron parte de la columna vertebral y la identidad del canal varios notables ciclos de cortometrajes, los documentales agrupados bajo el título de I. Files y la memorable serie de microprogramas con historias de terror narradas por el escritor Alberto Laiseca, de enorme repercusión. A I.Sat también llegaron por primera vez grandes series de origen británico (Shameless, Peep Show, The Office, Coupling, UK Raw), norteamericano (Portlandia, The Whitest Kids U’Know, MADtv) o canadiense (The Kids in the Hall). Más de un centenar y medio de series de todo tipo y extensión pasaron por esa pantalla.

Glitz nació en 2011 para reemplazar al internacional Fashion TV con una programación dedicada a la moda, el diseño, tendencias y estilo de vida.

Cupido en MuchMusic

LA NACION