Chayanne en Argentina: cuál es la nueva fecha y cuándo se pueden comprar las entradas

Tras años de no visitar el país, Chayanne suma una nueva fecha a su tour en Argentina, se presentará en el Estadio Vélez Sarsfield, luego de agotar sus funciones en el Movistar Arena y en Córdoba. Los fanáticos se preguntan cuándo y cómo podrán adquirir las entradas para este evento.

Cuándo salen a la venta las entradas para ver a Chayanne en Vélez

La preventa de entradas para poder disfrutar del show de la nueva fecha del El artista puertorriqueño en el estadio de Vélez Sarsfield será exclusiva para clientes de tarjeta Galicia Visa. Comenzará este martes 18 de noviembre a las 12 horas y se extenderá por 48 horas o hasta agotar el cupo, mientras que la venta general de entradas comenzará el jueves 20 de noviembre a las 12 horas. Ambas etapas se realizan por la página web de Entrada Uno.

La venta general de entradas para Chayanne en Vélez comenzará el 20 de noviembre a las 12 horas (Foto: @chayanne)

Cómo sacar las entradas para el show de Chayanne en Vélez

Realizá la compra de tus entradas para Chayanne en Vélez de forma online siguiendo los siguientes pasos:

Acceso al sitio web: ingresá a Entrada Uno y localizá el evento de Chayanne en Vélez.

ingresá a Entrada Uno y localizá el evento de Chayanne en Vélez. Selección de entradas: elegí la fecha y la cantidad de entradas que deseás adquirir.

elegí la fecha y la cantidad de entradas que deseás adquirir. Datos de pago: completá la información de tu tarjeta de crédito o débito y corroborá que los datos sean correctos.

completá la información de tu tarjeta de crédito o débito y corroborá que los datos sean correctos. Confirmación de compra: finalizá la transacción para recibir tus entradas digitales o el código de confirmación para retirarlas en puntos de venta habilitados, si corresponde.

La preventa exclusiva con Galicia Visa comienza el 18 de noviembre a las 12 hs para poder ver a Chayanne en Vélez Fenix Entertainment

El cierre de oro y un recorrido musical inolvidable

Chayanne culminará su exitosa gira argentina con un gran show en el Estadio Vélez Sarsfield. Este concierto representa el broche de oro para sus presentaciones en el país, luego de agotar localidades en Córdoba, el 24 y 25 de febrero y las del 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena. También agotó las localidades para el recital del 11 de marzo en Córdoba, en el Estadio Instituto.

Para la sorpresa de todos, el artista escribió en sus redes sociales: “Yo solo obedezco... nos vemos el 13 de marzo en el Estadio Vélez mis porteñas”, lo que desató la euforia entre todas sus fanáticas.

Chayanne anunció una nueva fecha en Vélez

En este show, el músico propone un recorrido musical integral de su carrera. Combina clásicos como “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas”, “Provócame”, “Atado a tu amor”, “Torero” y “Dejaría todo”. También incluye temas más recientes como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”.

Antes de su llegada a Vélez, Chayanne tiene programada una extensa gira por Sudamérica. Incluye conciertos en ciudades chilenas como Concepción, Viña del Mar y Santiago, el 7, 11 y 14 de febrero, respectivamente. El 19 de febrero se presentará en Montevideo, Uruguay. Luego, actuará en Buenos Aires y Córdoba, para finalmente cerrar su tour en el Estadio Vélez Sarsfield.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.