“No quería dormirme”: la China Suárez contó los detalles de su primera cita en París con Icardi

María Eugenia “La China” Suárez reveló cómo fue el primer encuentro amoroso con Mauro Icardi en el programa La mañana con Moria (eltrece). Según la actriz, un mensaje por WhatsApp la enamoró y la llevó a viajar de Madrid a París para conocerse con el futbolista.

“Me mandó el primer mensaje en un momento de mi vida que estaba bajo tierra”, indicó, en primer lugar, la China, quien, por ese entonces, se encontraba en pleno rodaje de la película Objetos que la tenía como protagonista. Luego de revelar que la frase “esa boquita” la conquistó, Suárez reveló el momento en el que se vieron en un hotel de París.

La historia de amor de la China Suarez y Mauro Icardi

“Fue una noche romántica”, lanzó Suárez. Luego, Moria, fiel a su estilo, intentó comprender qué sucedió en el plano más íntimo. “Me imagino amor, como acostarse sin hacer nada”, dijo. “Después se acostaron, lloraron...”, siguió La One. “Tanto no (risas). Me estaba quedando dormida, estaba muerta, lo miraba y no quería dormirme”, sintetizo la actriz, que celebró el encuentro con la diva para contar los pormenores de aquel día.

Luego de una noche apasionada, la China aclaró que no volvió a ver a Icardi por un largo tiempo hasta retomar el contacto hace un año, cuando decidieron darse una nueva oportunidad, a tal punto de formalizar la relación el pasado 29 de noviembre.

“No podía más de los nervios. No podía explicar lo que me pasaba y eso que no soy una mina tímida”, reveló, más tarde, sobre el momento en el que se cruzó con el futbolista y quedó atónita, impactada por su figura, como un amor a primera vista. “Fui simple, sin maquillaje, con unas zapatillas, un pantalón ancho negro y una camiseta manga larga de color blanco. Si no le gustaba así, ya está...”, relató sobre su outfit para la primera cita con Icardi.

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de su convivencia en Estambul (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Mientras Suárez describía cada momento con exactitud, Icardi, al costado de la escena, sonreía y avalaba cada dicho de la modelo. “Me impactó lo alto que es. Es muy llamativo. Se me aflojaron las piernas”, se sinceró. Por último, confirmó que el futbolista llegó al hotel, le dio un beso y ambos establecieron una “conexión muy fuerte” que, tiempo después, los llevó a entablar un noviazgo.

Días antes, en el programa Otro día perdido (eltrece) que conduce Mario Pergolini, la China Suárez ya había anticipado la celeridad con la que avanzó la relación, a punto tal que rápidamente aceptó viajar a Turquía para convivir con él. “Fue demasiado rápido. Si me hubiese pasado a los 20 años no hubiese sido posible porque mi sueño era ser actriz y es mi vocación y lo que me hace realmente feliz pero bueno, el año pasado filmé muchos proyectos (este año se estrenaron cinco seguidos) y dije: ‘¿qué pasa si un año estoy un poco más tranquila y espero que me llegue un proyecto que me encante?’“, indicó Suárez.

La decisión implicó coordinar con sus exparejas, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, el cuidado de sus hijos Magnolia, Rufina y Amancio. En este contexto, Suárez destacó el apoyo incondicional de Icardi, quien le brindó la libertad para conciliar sus compromisos laborales con el amor. “Quizá por eso a mí tampoco me funcionaron mis relaciones porque no soy de preguntarle al otro. Soy medio egoísta. A lo mejor Mauro es más estructurado y me dice: ‘che, dale; seamos un equipo’. Él es así, él me acompaña, me ayuda. Es imposible no obnubilarse con lo que él es conmigo”, concluyó.