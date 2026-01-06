Martín Pepa y Facundo Pieres se mostraron juntos y le pusieron fin a las especulaciones

Los rumores de conflicto entre Martín Pepa y Facundo Pieres cobraron fuerza tras un inesperado gesto: el novio de Pampita le habría presentado al polista Robert Strom a Zaira Nara. Para Pieres, aquello fue interpretado como una traición a su amistad, lo que desató un escándalo mediático. Sin embargo, la tensión pareció disiparse con la viralización de una imagen que los muestra juntos, como si nada hubiera pasado.

Martín Pepa y Facundo Pieres junto a sus respectivas parejas tiempo atrás (Fuente: La Posta - TV PÚBLICA)

La prueba de la reconciliación llegó desde el perfil de Instagram de Pepa. En la foto, se lo ve sonriente junto a Pieres y sus colegas, Pedro Falabella y Christian Laprida (hijo), durante una jornada de polo. La complicidad entre el novio de Pampita y el ex de Zaira Nara fue el eje de la imagen, que funcionó como el sello final para cerrar los rumores de traición y confirmar que la amistad entre los deportistas sigue firme.

Martín Pepa junto a Facundo Pieres y dos colegas (Foto: Captura Instagram/@martinpepa1)

Sin embargo, las versiones se incrementaron cuando Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, recurrió a su red social para comentar que aquella fotografía sería del año pasado. “Ay, no, no, no... me cuentan desde el entorno del polo que esta foto es de hace un año. La ponen para despistar por lo que contó Yanina. Dios! La subió el amigo y la reposteó Pepa... RARO”, escribió.

Según Pochi de Gossipeame la foto era del año pasado (Foto: Captura Instagram)

Pero las dudas se disolvieron por completo con la intervención de Pampita y el sitio @Prensapolo. Mientras la cuenta de polo vinculó la imagen a la conformación de un equipo para el 2026 en tierras uruguayas, la conductora le puso punto final a la polémica de la fecha. “Qué buena foto les saqué anoche”, publicó la modelo, adjudicándose la autoría de la imagen y para ratificar que el buen vínculo entre Pepa y Pieres es real.

Pampita desmintió que la foto era del pasado al adjudicándose la autoría de la imagen (Foto: Captura Instagram/@pampitaoficial)

El trasfondo del conflicto se remonta al reciente romance entre Zaira Nara y el empresario Robert Strom, quienes fueron captados a los besos en José Ignacio. Casi en simultáneo, Facundo Pieres fue visto con Chechu Bonelli en la misma playa, lo que despertó rumores de un nuevo vínculo afectivo.

La reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron en vivo por Robert Strom

Durante una reciente emisión de su programa en DGO, la modelo enfrentó los interrogantes de Yanina Latorre a través de su hija Lola. “¿Seguís con Robert? Es muy caño”, fue el mensaje directo que la joven leyó en vivo.

Con la intención de eludir la situación, Zaira bromeó sobre el halago al empresario: “¿Es muy caño? Puso eso para suavizar la pregunta”. Además, la conductora evitó dar detalles: “No puedo contestar. Yani, mandame un mensaje privado”. No obstante, se sinceró sobre su proceso personal al explicar que prefiere ir despacio en sus vínculos, y calificó el vértigo mediático como “un cachetazo”. Pero ante la insistencia de Lola, la modelo se animó a decir algo: “Sí, estoy muy tranquila y conociendo”.