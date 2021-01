En Polémica en el bar, el periodista defendió a Luis Ventura de los dichos de las hijas de Diego Maradona y las criticó con dureza. Fuente: América.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 13:06

En la pelea entre las hijas de Diego Maradona y el conductor Luis Ventura, muchas celebridades ya eligieron su bando. En este caso, el periodista Samuel Chiche Gelblung defendió a su amigo y criticó duramente a Dalma y Gianinna.

"¡Están al pedo todo el día! Si no, ¿cómo te ocupás de las redes todo el tiempo? Estás al pedo. Hay que estar atento a lo que escriben. ¡Dejate de joder!", declaró Chiche al aire de Polémica en el Bar y agregó: "El mundo anda sin estas chicas, hay cosas más importantes. A mí me chupa un belín. A mí lo que hagan estas chicas me importa un belín".

Más tarde, justificó sus declaraciones priorizando la trayectoria del periodista de espectáculos: "Para meterse con Ventura primero hay que tener la historia de Ventura, laburar como lo hace él, tener su experiencia. Déjense de hinchar. No podemos mezclar a Ventura con esto. Yo creo que él está muy por encima de esto, porque es un profesional de la gran flauta y es realmente un tipo laburante hace 40 años".

"Ellas van a encontrarse con apoyo siempre, porque hay gente que apoyaba a Diego hiciese lo que hiciese y a las hijas, por carácter transitivo, también", opinó Gastón Recondo. "Pero no cambia nada en el mundo con ellas o sin ellas. Maradona fue el mejor jugador de la historia del fútbol. No cambian nada, no aportan nada, son las 'hijas de'. No colaboran", agregó Gelblung.

"¡Que laburen por lo menos! No son trascendentes. Hablan de ellas porque no hay noticias. Para mí no representan nada, no existen. ¡No han hecho nada en su vida! Una de ellas por lo menos trabajó de actriz y no lo hizo mal, creo que lo hizo bastante bien. Eso no te cambia la historia. En estos momentos no están haciendo nada. Tienen mucama, niñera y se rascan el higo. Hay gente que sale a laburar", concluyó el periodista.