La contundente frase que “La China Suárez” le habría dicho a Wanda Nara

La periodista Paula Varela, de Intrusos (América), contó este martes intimidades de la conversación que tuvieron María Eugenia “La China” Suárez y Wanda Nara, una vez que la empresaria se enteró del affaire que tuvo con su marido, el futbolista Mauro Icardi.

“La China se quedó con la sensación de que quedó en buenos términos con Wanda”, dijo y leyó una respuesta que le llegó de la actriz: “Hablé en buenos términos con Wanda, le conté todo, le expliqué todo, le dije que había arrancado él, ella le creyó como una corderito”. Luego, continuó citando los dichos de la ex Casi Ángeles: “Lo lamento mucho, arréglense, yo me abro”. “Así fue la charla, y la ‘China’ siente que fue en buenos términos. Pero bueno, hay que ver lo que dice Wanda”, matizó Varela.

Según contó Adrián Pallares, conductor del mismo programa, la conversación entre las mujeres se habría dado después del comunicado que emitió la actriz en sus redes sociales sobre su romance con Icardi: “Fue para decirle a Wanda: ‘Frenate, porque ahí se te va a complicar’. Cuando Amalia (Granata) cuenta lo de Jakob (Von Plessen) se reactivó todo de vuelta para que Wanda pidiera más explicaciones”.

La China Suárez y una frase reveladora a Wanda Nara: "Arréglense"

Por otra parte, Rodrigo Lussich realizó un nuevo anticipo sobre la entrevista que Alejandro Fantino le hizo a Suárez: “Fue a la casa de Fantino para una primera reunión, pero se grabó en un estudio de televisión de la empresa Pampa Films, donde hacen el reportaje que se va a ver. En principio se verá una vez que salga al aire el de Wanda por Telefé. Primero sería el de Wanda. No es que le va a responder a Wanda, porque ya se grabó, pero marketineramente va a generar el golpe de efecto. (...) Ella habla de un montón de cosas y Fantino va a ir por la pregunta”.

Días atrás, Varela había confirmado la conversación entre Eugenia y Nara, tras una fuerte discusión de la representante con su marido por haber encontrado en la papelera de reciclaje de su celular los chats con la actriz: “Llama a la China Suárez. ¡Wanda llamó a la China Suárez! Ella atendió. Wanda le dice: ‘Escuchame, ya vi el teléfono de mi marido, vi todo y hablé con él, pero quiero saber qué pasó. ¿Se encontraron?’”, reveló la panelista en aquel momento.

Además, la periodista reveló la contundente frase que le habría dicho Suárez a la mediática: “Sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente cara a cara. Pero quedate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro… No pudo”. Luego, la periodista Yanina Latorre, en “Los Ángeles de la Mañana” (eltrece), agregó: “Solo se dieron un beso apasionado porque él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada”.