Chino Leunis y Eugenia Tobal protagonizaron un tenso momento en MasterChef Celebrity

Desde su llegada a la pantalla de Telefe, MasterChef Celebrity no deja de generar momentos que dan que hablar. A lo largo de cada temporada, el reality combina competencia, humor y tensión, convirtiéndose en uno de los programas más comentados de la televisión argentina. En esta ocasión, el foco estuvo puesto en una situación inesperada que desató tensión en el estudio: Chino Leunis y Eugenia Tobal protagonizaron un cruce por la elección de la estación de trabajo. El intercambio, que rápidamente captó la atención del público, se dio por un espacio que ambos consideran especial y que generó un momento de incomodidad ante las cámaras.

Todo comenzó durante la habitual dinámica del programa, cuando los concursantes debían elegir su lugar para cocinar, una instancia que suele estar rodeada de costumbres, supersticiones y preferencias personales. En esta oportunidad, Eugenia Tobal decidió ubicarse en la estación que Chino Leunis considera su “cábala”, lo que generó cierta incomodidad desde el primer momento. Mientras el resto de los participantes se preparaban para un nuevo desafío culinario, Wanda Nara presentó los beneficios de la jornada y, al notar el clima tenso entre ambos, optó por intervenir para saber qué ocurría.

Al percibir algunas miradas y gestos de incomodidad, Wanda decidió preguntar de forma directa si había surgido algún problema con la elección de los lugares. En un primer momento, Eugenia intentó minimizar el tema y negó cualquier conflicto, aunque luego reconoció que le había ofrecido al Chino la posibilidad de intercambiar estaciones. “Le ofrecí si quería cambiarse a este lugar, que es su lugar de cábala y demás. Yo ya había marcado el lugar, pero no quiere”, explicó la actriz y dejó entrever que la situación generó cierta tensión entre ambos.

La tensión entre los participantes se hizo notar durante la elección de las estaciones de trabajo

Ante la consulta de Wanda sobre si quería cambiarse de espacio antes de comenzar a cocinar, el conductor fue contundente y respondió sin dudar: “No, para nada, estoy bien. Me tocó acá y ya está, vamos a darlo todo acá”. Su respuesta, aunque breve, dejó entrever que no tenía intenciones de modificar su ubicación ni de alimentar el malentendido que se había generado.

Sin embargo, poco después del momento al aire, Leunis decidió profundizar en su postura y aclarar el motivo de su reacción. “Soy un tipo muy estructurado y una vez que yo aterrizo en un lugar, que me saquen... y porque habían tirado un osito…”, lanzó y dejó ver su incomodidad ante los cambios repentinos.

El momento quedó registrado por las cámaras y rápidamente se volvió viral

Con esas palabras, el participante dejó en claro que no se trataba de un conflicto personal con Eugenia Tobal, sino de su manera de manejar la concentración y la presión que cada desafío impone dentro del certamen. De esa forma, buscó cerrar el tema y enfocarse nuevamente en la preparación de su plato.

Ante la evidente incomodidad, Wanda Nara tomó las riendas de la situación y actuó como mediadora. Con su habitual estilo, buscó descomprimir el ambiente con comentarios que ayudaron a reducir la tensión. Gracias a su intervención, ambos participantes pudieron aclarar el malentendido y continuar con la competencia sin mayores conflictos.