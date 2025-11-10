Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef y explicó sus razones: qué tuvieron que ver Enzo Fernández y Wanda Nara

El mundo de la cocina llora la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity (Telefe). La influencer, que era una de las participantes más destacadas de la competición, aseguró que abandona el ciclo principalmente por motivos familiares y para estar cerca de su hija Olivia, que está escolarizada en Inglaterra. De esta manera, volverá a convivir con su pareja Enzo Fernández en Londres y continuará con su vida en suelo europeo. “Ante todo, soy mamá”, reconoció.

Invitada a A La Barbarossa (Telefe), Valu explicó los motivos por los que deja el certamen. La influencer aclaró que extraña a su familia y quiere estar junto a ellos, ya que nadie puede suplir el rol de madre para su hija pequeña. Su salida fue sorpresiva tanto para la producción como para el canal, y su última grabación estaba prevista para esta semana.

Valu se ganó el corazón de los televidentes en el programa (Foto: @valucervantes)

“¿Es verdad que es verdad que te vas?“, le preguntaron las integrantes del programa conducido por Georgina Barbarossa. “Sí, es verdad que me voy. Me voy porque mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, ella está escolarizada ya en Inglaterra y ahora justo agarré un poco de vacaciones, pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá sola. Mis hijos son nenes que no están acostumbrados a estar con niñeras porque yo no tengo nadie con cama dentro”, explicó.

Cervantes contó que no tiene a alguien dedicado a cuidar a sus hijos y que es su familia y la de Enzo quienes los ayudan con la crianza de Olivia y Benjamín. “La llevo yo al colegio, la baño y ese tiempo Enzo tiene una agenda muy ocupada. Él capaz concentra, tiene partidos y esos dos, tres días mi hija se tiene que quedar con la niñera”, aseveró. En ese sentido, la joven modelo afirmó que no vuelve a Inglaterra por un pedido de su pareja, como había trascendido. “Enzo me extraña, a los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también lo extrañan al papá. Y yo, ante todo, siempre digo, soy mamá”, aseguró

Su relación con Wanda Nara y los rumores de romance con Enzo

Valentina aclaró que no hubo conflictos con la conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, ni celos en su relación. De esa manera, desmintió los rumores sobre un posible conflicto con la presentadora a partir de mensajes que le habría enviado a Enzo.

“Se habló mucho tu salida de MasterChef relacionado con el tema de Wanda. ¿Eso es real? ¿Le mandó mensajes?“, le preguntaron las panelistas Nancy Pazos, Analía Franchín, Mariana Brey y Pía Shaw. La respuesta de Valu Cervantes fue tajante: ”No le mandó mensajes a Enzo. No fue por eso la salida ni nunca sería por eso. Por lo menos yo no lo sé. No me enteré de nada, yo hablé con Enzo".

Valu aclaró su vínculo con Wanda y los rumores que involucraban a Enzo

Por último, aclaró que no tuvo ninguna conversación con Wanda para hablar sobre el tema. “¿Nunca tuviste la necesidad de hablarlo con Wanda por privado? Más allá de que Wanda lo hizo público y en el medio del programa lo explicó“, le consultaron. ”No, no, no, para nada. No me la cruzo, te juro. Casi nunca. Las nenas de Wanda siempre se juntan con mi hija y están en casa”, comentó y dejó en claro que el vínculo con la conductora goza de buena salud.