Colin Farrell y Paul Dano: los acertijos que rodean a los supervillanos de Batman

Cada vez más, Bruce Wayne cuenta con menos aliados en su misión de defender las calles de Ciudad Gótica. Es en ese momento cuando un despiadado asesino aparece con la meta de arrasar con la élite política de la ciudad. Una serie de pistas crípticas y acertijos en medio de varios asesinatos sádicos empiezan a conducir a Batman hacia este psicópata. Para ello tendrá que sumergirse en lo más profundo de esta oscura ciudad.

The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson como Bruce Wayne (Batman), Paul Dano (El Acertijo) y Zoë Kravitz (Catwoman), está disponible en HBO Max. La plataforma cedió a El Tiempo dos entrevistas con los villanos, con un pingüino que apenas inicia su carrera hacia el mal protagonizado por Colin Farrell y con el sádico asesino, el Acertijo (Paul Dano).

—Es un momento interesante en la vida de todos estos personajes porque no es el comienzo, pero no está ni cerca de donde estamos acostumbrados a verlos en su evolución. Entonces, ¿cómo fue acercarse a ese territorio inexplorado?

—Paul Dano (Acertijo): Sí, creo que en la portada del guion de Matt decía: “The Batman: A Year Two Story”, o algo así, así que inmediatamente pensé, está bien, ¿qué significa eso, qué es eso? Creo que eligió muy sabiamente no volver sobre el origen, pero el personaje todavía se encuentra en un estado casi inmaduro/volátil en su propio viaje. Creo que ese es el terreno emocionante que vemos que Rob explora, y puedes obtener un sentimiento bastante fuerte por la forma en que dice “Soy venganza” en cuanto a dónde se encuentra el personaje al principio de su carrera. Y lo mismo ocurre con todos los demás personajes.

El actor estadounidense Paul Dano interpretó al Acertijo en The Batman TOLGA AKMEN - AFP

—Se podría decir que Batman no está arreglando per se la situación de Ciudad Gótica. Cuando pone el miedo y la ira juntos, realmente no va a reparar nada en este punto. Pero su personaje tiene una manera muy interesante de profundizar en esa ciudad rota, ¿verdad?

—Paul Dano: Sí. Bueno, creo que mucha gente puede relacionarse con la sensación de que se les prometen cosas que no reciben. Y no creo que Gotham sea una ciudad que ofrezca muchas salidas o subidas; creo que probablemente hubo muchas promesas a lo largo de los años de esperanza o cambio, pero no sé si esas cosas alguna vez se hacen realidad en una ciudad como Gotham. Y creo que Edward quiere ayudar...

—Los supervillanos de DC tienen algo: no son solo malos, son muy intrigantes de ver y, supongo, también de jugar. ¿Encontró eso al pasar de fanático a actor dentro de ese mundo?

—Paul Dano: Creo que la línea entre Batman y sus villanos siempre ha sido parte de su poder. Creo que eso es algo que Matt realmente aprovechó aquí y no tuvo miedo de excavar. El asunto del héroe/villano suena en blanco y negro, pero hay mucho gris. Y como dijiste, siendo el miedo o la venganza fuerzas rectoras, no sé si esa es la manera de hacer el bien o no. Y creo que tal vez el hecho de que Batman también sea una persona y que su transformación provenga de un trauma realmente...

—¿Lo hace más identificable con sus villanos porque no es un superhumano? Y es increíblemente inteligente, como todos lo son.

—Paul Dano: Exacto. Tanto él como sus villanos son nacidos de esta Tierra. Y creo que eso es parte de lo que los hace tan poderosos y por qué se han aprovechado de la conciencia colectiva durante tanto tiempo.

—¿Qué fue lo que lo atrajo de este personaje y de la versión de Matt de la historia?

—Colin Farrell (El Pingüino): Me dedico a la vida como actor, pero también tengo un niño dentro de mí que todavía está vivo. Crecí viendo a Adam West en el programa de televisión y Burgess Meredith interpretando al Pingüino. Y también me encantó el primer Batman de Tim Burton, y su posterior Batman Returns, con Danny DeVito como Penguin y Michelle Pfeiffer como Catwoman. Entonces, cuando lo escuché, me emocioné terriblemente con la idea de poder encarnarlo, acercarme a un personaje tan icónico como Penguin.

Colin Farrell es Oswald Cobblepot (el Pingüino) en The Batman WARNER BROS.

—Esta película tiene lugar al principio de la carrera de Batman, por lo que también es pronto para El Pingüino, u Oz, más bien. Eso le dio la oportunidad de presentar una versión de este personaje que tampoco hemos visto en las películas.

—Colin Farrell: Sí. Quiero decir, en la película se hace referencia a él como Penguin, pero en el guion se articuló expresamente que no está particularmente contento con ese apodo. No es algo que haya encarnado todavía. No es algo en lo que haya entrado. No sé si él nunca está de acuerdo con eso. No sé si alguna vez es algo a lo que se adapte y esté bien, porque entiende que puede infundir miedo en las personas. Pero aquí es Oz y es alguien que está en ascenso, al menos así es como él se ve a sí mismo. Está trabajando dentro de una organización criminal, pero no está en la cima de la organización. Está cerca del hombre que está en la cima, Falcone, interpretado por John Turturro. No sé si es su mano derecha, pero está muy cerca.

—¿Puede hablar un poco sobre cómo encontró al personaje, físicamente?

—Colin Farrell: Cuando Mike Marino hizo su trabajo en el maquillaje y diseñó la cara, prácticamente diseñó la cara de Oz, entre eso, lo que estaba en la página, y luego conversaciones con Matt sobre la historia de fondo de Oz y posiblemente hacia dónde se dirigía Oz, luego todo se convirtió en una perspectiva increíblemente emocionante para mí. Cuando leí el guion por primera vez, no estaba seguro de cómo entrar en él o qué podía hacer con él. Pero las conversaciones, como digo, con Matt y luego ver el extraordinario trabajo que hizo Mike Marino, Oz simplemente cobró vida de inmediato.

—El acento también, la voz. ¿Cómo influyó la voz en su actuación?

—Colin Farrell: Tengo una entrenadora de dialectos con la que trabajo, con la que he hecho unas siete u ocho películas. Su nombre es Jessica Drake y es maravillosa. Esto es más que solo trabajar en sonidos y acentos. Investigan los antecedentes socioeconómicos del personaje, los antecedentes emocionales y psicológicos de la persona, porque no todos somos solo sonidos que son el resultado del lugar donde crecimos geográficamente. Ese es el aspecto más destacado de un acento, pero es la forma en que sonamos, la forma en que nos articulamos y nuestra cadencia... Todas esas cosas juegan en el diseño de un acento.