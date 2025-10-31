Las películas más buscadas y temidas en Halloween 2025

El viernes 31 de octubre se celebra la fiesta de Halloween en todo el mundo. Se trata de una festividad también conocida como “Noche de Brujas” que está conectada con la muerte, lo terrorífico y lo sobrenatural. Y como parte de este ritual pagano, muchos adeptos se congregan frente a la pantalla para estremecerse con películas que reflejen esta atmósfera tenebrosa.

En cuánto a los géneros, es indiscutible que el ganador es el terror, acorde con la temática de este día. Psicópatas asesinos, payasos endemoniados y espíritus vagabundos son algunos de los elementos infaltables en una noche de cine. La plataforma Google Trends permite revelar los personajes más amados y temidos por los argentinos en Halloween 2025:

Jason Voorhees - Martes 13

Se trata de una de las franquicias de terror más icónicas. Comprende doce películas, una serie, novelas, cómics y tres videojuegos. Su protagonista es Jason Voorhees, quien de niño, se ahogó en el Campamento del Lago de Cristal debido a la negligencia del personal del campamento. Décadas más tarde, vuelve a la vida y se convierte en el artífice de una serie de asesinatos en masa en el campamento abandonado. La película original de 1980 fue escrita por Victor Miller y estuvo producida y dirigida por Sean Cunningham.

Jason Voorhees, el temible protagonista de la película slasher estadounidense de 1980 Friday the 13th, que en la Argentina se llamó Martes 13 Paramount Pictures

Ghostface - Scream

El distintivo asesino de esta película ha inspirado a miles a usar su máscara durante Halloween. Las seis entregas de Scream siguen a Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, quien se convierte en la obsesión de varios homicidas. Estos adoptan la identidad de “Ghostface” para atormentarla e inician una matanza con tal de llegar a ella. En cada una de las películas, Sidney es acompañada por distintos personajes que, pocas veces, sobreviven.

En 2026 llegará una nueva secuela de Scream (Foto: Brownie Harris/Paramount Pictures via AP)

Pennywise - It

Esta cinta tiene como protagonista a Pennywise, un payaso demoníaco creado por el escritor Stephen King para su novela de terror It. Si bien originalmente fue llevado a la pantalla por el actor británico Tim Curry en una miniserie de 1990, se volvió furor a partir de 2017 cuando llegó a los cines. En este film, el sueco Bill Skarsgård asume la piel del malvado personaje para atormentar a unos niños en la ciudad de Derry, Maine, Estados Unidos. La popularidad de esta película fue tal que, dos años después, se estrenó su secuela, It Chapter Two.

Pennywise es un personaje creado por el novelista Stephen King

Freddy Krueger - Pesadilla en lo profundo de la noche

A Nightmare on Elm Street (su nombre original) es una de las sagas de terror más antiguas y populares entre los amantes del miedo. Inicia con el largometraje de 1984 que cuenta la historia de Freddy Krueger, un criminal que asesinó a veinte niños de Springwood. Los padres, en venganza, lo quemaron vivo, pero logró resucitar gracias a un pacto con tres demonios. La condición de su regreso a la vida fue que siguiera asesinando, y eso hace, a lo largo de nueve películas. Incluso tuvo una secuela en la que se enfrenta a Jason Voorhees, de Martes 13.

Freddy Krueger es el protagonista de la saga de Pesadilla/Nightmare on Elm Street Archivo

Michael Myers - Halloween

Haciéndole honor a su título, Halloween es considerada una de las precursoras del género “slasher”, es decir, aquellas películas en las que aparece un asesino que persigue a un grupo de personas y las mata con cuchillas. La trama de la primera entrega sigue a Michael Myers, un niño que asesina a su hermana en la ciudad ficticia de Haddonfield. Por esta acción es ingresado en un sanatorio, del que logra escapar quince años después. A partir de ese momento, inicia una serie de matanzas que seguirán durante otras 12 películas.