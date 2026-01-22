El récord que rompió Timothée Chalamet con su nominación a los Oscar

El anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar 2026 dejó un titular que ya recorre el mundo: Timothée Chalamet hizo historia. Tras ser nominado como Mejor Actor por su papel en la película de A24, Marty Supreme, el actor neoyorquino alcanzó un hito que lo deja por encima de las leyendas más grandes del cine de la “época dorada”.

Timothée Chalamet fue nominado como Mejor Actor por su papel en Marty Supreme

Hasta hoy, el legendario Marlon Brando ostentaba el título de ser el actor más joven en conseguir tres nominaciones al Oscar en la categoría principal de actuación. Brando lo logró en 1954, pero Chalamet, con su reciente nominación por interpretar al excéntrico jugador de ping-pong Marty Reisman, reclamó ese trono. Es que a sus 30 años, Timothée ya cuenta en su haber con tres candidaturas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas como protagonista: Call Me By Your Name (2017); A Complete Unknown (2025) y Marty Supreme (2026).

Pero el récord de la leyenda de Hollywood no fue el único que cayó este jueves. El anuncio oficial de las nominaciones de la Academia reveló que Chalamet es también el actor más joven en haber formado parte del elenco de ocho cintas nominadas a Mejor Película. Desde sus inicios en Lady Bird y Call Me By Your Name, su paso por la épica Dune, hasta los éxitos de este año, su nombre se consolida como un sello de calidad para cualquier estudio. De hecho, su impacto en Marty Supreme es total: en esta edición no solo compite como actor, sino que también logró su primera nominación como productor.

Timothée Chalamet se pone en la piel de Marty Reisman, un hombre que convirtió un juego de salón en un espectáculo de masas y una forma de vida

Sin embargo, el camino hacia la estatuilla dorada no será sencillo. El actor se enfrenta a una fuerte competencia. Por un lado, Leonardo DiCaprio busca su segundo Oscar de la mano de Una batalla tras otra y, por el otro, a un Michael B. Jordan que llega con el impulso de las 16 nominaciones de Sinners, la película más nominada en la historia de los premios.

De qué trata Marty Supreme

Bajo la dirección de Josh Safdie, Marty Supreme se aleja de las biopics deportivas tradicionales. La película no solo narra los triunfos de un jugador de ping-pong, sino que se sumerge en la psique de un hombre que convirtió un juego de salón en un espectáculo de masas y una forma de vida.

Marty Supreme, tráiler oficial

Inspirada libremente en el jugador de tenis de mesa estadounidense Marty Reisman, la trama recorre en dos horas y media dos décadas de la vida de Reisman, desde la efervescencia de la posguerra hasta los viajes internacionales donde el deporte se convertía en una herramienta política.

El nominado al Oscar se pone en la piel de un Marty que es, a la vez, un estafador callejero de Manhattan y una estrella mundial; un hombre que entiende que la imagen y la actitud son tan importantes como el golpe de la paleta. Este nivel de detalle no fue casualidad. Según contó Timothée Chalamet a la BBC, el proyecto llegó a sus manos en 2018. Desde ese momento, dedicó su tiempo libre a perfeccionar sus habilidades en el tenis de mesa, disciplina central en la historia. “En todos mis descansos, entrenaba tanto como podía”, aseguró en ese entonces.

Y completó: “Siento que vivo un sueño. Estoy en la cima de un hotel en Londres hablando de una película que me apasiona profundamente”.