Premios Oscar 2021: cinco producciones para conocer mejor a los ganadores

La temporada de premios que culminó ayer con la entrega de los Oscar fue atípica por su duración, por los dispares modos en que se realizaron las ceremonias y, sobre todo, por las películas que participaron en ella. Con Nomadland como representante, los films en competencia fueron producidos en los márgenes de la industria y aunque en algunos casos estuvieron respaldados por los grandes estudios de Hollywood lo cierto es que ese apoyo no tuvo ni punto comparación con las campañas promocionales que suelen marcar el ritmo de la temporada de premios. Se sabe que la excepcionalidad de la producción cinematográfica estrenada en pandemia provocó además que los grandes ganadores no fueran especialmente populares entre el público que no pudo acceder a las salas para verlos. De hecho, la mencionada Nomadland fue la ganadora del premio mayor con los ingresos de taquilla más bajos en años. Una cifra para nada sorprendente teniendo en cuenta que se estrenó cuando los cines de casi todo el mundo permanecían cerrados y en Hulu, el sistema de streaming solo disponible en los Estados Unidos y Japón. De hecho, en la cartelera local el film tuvo la mala suerte de estrenarse el jueves 15 de abril, un día antes de que se volvieran a cerrar las salas en el AMBA. Así, sin un horizonte de apertura cercano y con muchas de las películas no disponibles legalmente en la Argentina, para quienes quieran ver las historias creadas, protagonizadas o escritas por algunos de los galardonados, bien vale revisar los trabajos que anticiparon los grandes triunfos de anoche.

Trailer de Huye

Daniel Kaluuya ya no huye. Anoche, el triunfo del actor británico fue tan esperado como cuestionado. Más allá de los méritos de la interpretación de Kaluuya en Judas y el mesías negro, muchos hablaban de la manipulación de las reglas de la Academia que hicieron los productores del film para hacer competir al actor en la categoría de intérpretes secundarios cuando en realidad es uno de los protagonistas de la película. Claro que más allá de las controversias lo cierto es que tres años después de haber sido nominado por su extraordinario trabajo en Huye, Kaluuya finalmente se quedó con el Oscar. En la gran comedia de terror y denuncia social de 2017 dirigida por Jordan Peele, el actor interpretaba a Chris Washington, un novio listo para conocer a los padres de la mujer que ama que termina envuelto en una pesadilla en la que el racismo transforma todo en un cuento de horror. Disponible en Movistar Play y para comprar y alquilar en Google Play y Apple TV.

Trailer de Songs My Brothers Taught Me, opera prima de Chloé Zhao

El debut de Chloé Zhao. Cuando alguien gana un Oscar la expectativa por su próximo trabajo se dispara. En el caso de los directores esa incógnita suele demorar unos años en resolverse, pero para Zhao las cosas son muy distintas. La realizadora nacida en China ya había llamado la atención de Hollywood cuando se anunció que sería la primera mujer en dirigir en solitario una película de Marvel, Eternals, con solo otros dos largometrajes en su haber. Así, mientras ya se sabe lo que viene para la directora ganadora del Oscar, la segunda mujer en quedarse con esa categoría en toda la historia de los premios, sus trabajos anteriores son menos conocidos. The Rider, su segundo film, formó parte de la competencia del Bafici en 2018, pero su ópera prima, Songs My Brother Thaught Me, tuvo menos circulación internacional. Hasta ahora. El film de 2015 anticipaba las temáticas y el tipo de personajes al margen enfrentados a un mundo hostil y una naturaleza salvaje que los abraza que aparecen en Nomadland, aunque para su debut Zhao contó la historia desde la perspectiva de una adolescente nativa americana. Disponible en Mubi.

Trailer de Hoy sí - Fuente: Netflix

H.E. R., prometedora mujer joven. Con su flamante Oscar en la mano y una sonrisa en su rostro imposible de borrar la artista musical Gabriella Sarmiento Wilson, conocida como H.E.R., aseguró que está lista y preparada para ingresar al exclusivo club de los EGOT. Es decir ese limitado círculo de artistas que ganaron al menos un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, el cuarteto dorado del mundo del entretenimiento norteamericano. Lo cierto es que a los 23 años la cantante y compositora que anoche se quedó con el Oscar a la mejor canción original por el tema “Fight For You”, del film Judas y el mesías negro, ya tenía cuatro premios Grammy en su haber. Así, ahora solo le faltan el Emmy y el Tony. En todo caso, ya probó una pizca de actuación al participar de Hoy sí, el film familiar en el que se interpreta a sí misma y juega a ser una especie de hada madrina del personaje de Jennifer Garner. Disponible en Netflix.

Serie "Olive Kitteridge" con Frances McDormand Archivo

La talentosa señora McDormand. Con su triunfo en la ceremonia de anoche Frances McDormand dio un paso más para igualar el récord de cuatro premios Oscar en la categoría actoral que hasta ahora solo alcanzó Katharine Hepburn. Claro que los récords solo hablan de cuestiones cuantitativas y cuando se trata del talento de McDormand, esas consideraciones se quedan cortas. Al hecho de que la actriz haya sido reconocida en los premios de la Academia de artes y ciencias cinematográficas de Hollywood en tres oportunidades como mejor intérprete protagónica por sus trabajos en Fargo, Tres anuncios para un crimen y ahora Nomadland, se suma también el Emmy por su prodigiosa interpretación en la miniserie Olive Kitteridge, donde fue el personaje del título, una de las más interesantes antiheroínas de la ficción televisiva de los últimos años. Disponible en HBO Go.

Killing Eve

Emerald Fennell, la joya de la corona. A la hora de completar el formulario inmigratorio en el apartado de profesión a Emerald Fennell le debe llevar un rato decidir cuál de sus muchas profesiones escribir. Actriz, novelista, guionista y directora, la artista británica parece la definición de la mujer orquesta. Aunque en su ópera prima como realizadora, Hermosa venganza, Fennell no aparece en cámara sí lo hizo en la tercera y cuarta temporada de The Crown. En la exitosa serie de Netflix la actriz fue Camilla Parker Bowles, el gran amor del príncipe Carlos y por ende, la tercera en discordia en su matrimonio con Lady Di. Y eso no es todo: Fennell también es autora de dos novelas para jóvenes adultos, Shiverton Hall y Shiverton Hall: The Creeper además de Monster, un libro protagonizado por una nena de 12 años obsesionada con los asesinatos. Una preocupación por lo macabro que la escritora volvió a explorar cuando se hizo cargo de la segunda temporada de Killing Eve. Antes de escribir el guion de la negrísima comedia que le consiguió ayer su primer Oscar, Fennell tomó la posta como showrunner que dejó Phoebe Waller-Bridge en la celebrada serie protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer. Disponible en DirecTV Go.