Todos los ganadores de Critics Choice Awards 2026

Este domingo 4 de enero se llevaron a cabo los Critics Choice Award, dando por iniciada la temporada de premiación en Hollywood y la carrera al Oscar, que se entrega el próximo 15 de marzo. Se trata de una gala de premiación que organiza Broadcast Film Critics Association en reconocimiento de la excelencia en logros cinematográficos y televisivos. Su edición N° 31 se hizo en Los Ángeles y contó con la conducción de la comediante Chelsea Handler.

Chelsea Handler condujó los Critics Choice Awards 2026 (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

Muchas personas se preguntan quiénes fueron los ganadores de la noche. Aunque su resultado no defina el resultado de otras galas de premiación, como los Golden Globes, puede anticipar quiénes serán reconocidos en los próximos meses por su labor y se pueden determinar los favoritos para los Premios Oscar.

Una batalla tras otra fue la gran ganadora en las categorías de cine, puesto que se llevó premios como Mejor película de drama y Mejor director.​ De todos modos, Timothee Chalamet se llevó la estatuilla a Mejor actor por su interpretación en Marty Supreme, mientras Jessie Buckley sorprendió y se quedó con el premio a Mejor actriz por Hamnet.

En televisión, The Pitt ganó Mejor serie dramática y The Studio se consagró como Mejor serie de comedia. Por su parte, Adolescencia sigue arrasando y destacó como la Mejor miniserie.

Dolores Fonzi representó a la Argentina en los Critics Choice Awards 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Richard Shotwell - Invision

La Argentina estuvo presente en esta ocasión. Belén, dirigida por Dolores Fonzi, estuvo nominada a Mejor película extranjera, pero perdió contra El agente secreto, el film de Brasil que ya es considerada una de las favoritas de la temporada.

A continuación, esta es la lista completa de los ganadores de los Critics Choice Awards 2026:

Cine

Mejor película

Una batalla tras otra

Una batalla tras otra, tráiler oficial

Mejor director

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

​Mejor actor

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

​Mejor actriz

Jessie Buckley (Hamnet)

​Mejor actor de reparto

Jacob Elordi (Frankenstein)

​Mejor actriz de reparto

Amy Madigan (Weapons)

​Mejor interpretación de actriz/actor joven

Miles Caton (Sinners)

Mejor película animada

Las guerreras K-pop

Mejor canción

“Golden” (Las guerreras K-pop)

"Golden", Las guerreras K-pop 2025, clip oficial Netflix

Mejor película de habla no inglesa

El agente secreto (Brasil)

Mejor comedia

Y dónde está el policía

​Mejor guion original

Ryan Coogler (Sinners)

Mejor guion adaptado

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

​Mejor fotografía

Adolpho Veloso (Sueños de trenes)

​Mejor edición

Stephen Mirrione (F1)

Mejor banda sonora

Ludwig Göransson (Sinners)

Mejor sonido

F1

​Mejor diseño de producción

Tamara Deverell y Shane Vieau (Frankenstein)

Mejor maquillaje

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey (Frankenstein)

Mejor diseño de vestuario

Kate Hawley (Frankenstein)

​Mejor casting

Francine Maisler (Sinners)

Mejor diseño de escenas de acción

Wade Eastwood (Misión imposible: Sentencia final)

Mejores efectos visuales

Avatar 3

Tráiler de la nueva película de Avatar

Televisión

Mejor serie dramática

The Pitt (HBO MAX)

Mejor actor en serie dramática

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz en serie dramática

Rhea Seehorn (Pluribus)

​Mejor actor de reparto en serie dramática

Tramell Tillman (Severance)

​Mejor actriz de reparto en serie dramática

Katherine LaNasa (The Pitt)

Mejor serie de comedia

The Studio (Apple TV)

​Mejor actor en serie de comedia

Seth Rogen (The Studio)

Rhea Seehorn le entregó el premio a Seth Rogen de Mejor actor en una serie de comedia en los Critic's Choice Awards 2026 (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

​Mejor actriz en serie de comedia

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Ike Barinholtz (The Studio)

​Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Janelle James (Abbott Elementary)

Mejor serie limitada

Adolescencia (Netflix)

Mejor película hecha para televisión

Bridget Jones: Loca por él (Peacock)

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Stephen Graham ganó a Mejor actor en miniserie o película para televisión en los Critic's Choice Awards 2026 Chris Pizzello - Invision

Stephen Graham (Adolescencia)

​Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Sarah Snook (All Her Fault)

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión

Owen Cooper (Adolescencia)

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión

Erin Doherty (Adolescencia)

Mejor serie animada

South Park (Comedy Central)

Mejor serie de habla no inglesa

El juego del calamar (Netflix)

Mejor programa de entrevistas

El programa de Jimmy Kimmel fue elegido el mejor talkshow (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Mejor especial de comedia

SNL50: The Anniversary Special (NBC)

Mejor serie de variedades

Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)