Todos los ganadores de Critics Choice Awards 2026
Inició la temporada de premiación en Hollywood, donde “Una batalla tras otra” se destacó; ¿cuáles fueron las series que se llevaron más premios?
Este domingo 4 de enero se llevaron a cabo los Critics Choice Award, dando por iniciada la temporada de premiación en Hollywood y la carrera al Oscar, que se entrega el próximo 15 de marzo. Se trata de una gala de premiación que organiza Broadcast Film Critics Association en reconocimiento de la excelencia en logros cinematográficos y televisivos. Su edición N° 31 se hizo en Los Ángeles y contó con la conducción de la comediante Chelsea Handler.
Muchas personas se preguntan quiénes fueron los ganadores de la noche. Aunque su resultado no defina el resultado de otras galas de premiación, como los Golden Globes, puede anticipar quiénes serán reconocidos en los próximos meses por su labor y se pueden determinar los favoritos para los Premios Oscar.
Una batalla tras otra fue la gran ganadora en las categorías de cine, puesto que se llevó premios como Mejor película de drama y Mejor director. De todos modos, Timothee Chalamet se llevó la estatuilla a Mejor actor por su interpretación en Marty Supreme, mientras Jessie Buckley sorprendió y se quedó con el premio a Mejor actriz por Hamnet.
En televisión, The Pitt ganó Mejor serie dramática y The Studio se consagró como Mejor serie de comedia. Por su parte, Adolescencia sigue arrasando y destacó como la Mejor miniserie.
La Argentina estuvo presente en esta ocasión. Belén, dirigida por Dolores Fonzi, estuvo nominada a Mejor película extranjera, pero perdió contra El agente secreto, el film de Brasil que ya es considerada una de las favoritas de la temporada.
A continuación, esta es la lista completa de los ganadores de los Critics Choice Awards 2026:
Cine
Mejor película
Una batalla tras otra
Mejor director
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Mejor actor
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Mejor actriz
Jessie Buckley (Hamnet)
Mejor actor de reparto
Jacob Elordi (Frankenstein)
Mejor actriz de reparto
Amy Madigan (Weapons)
Mejor interpretación de actriz/actor joven
Miles Caton (Sinners)
Mejor película animada
Las guerreras K-pop
Mejor canción
“Golden” (Las guerreras K-pop)
Mejor película de habla no inglesa
El agente secreto (Brasil)
Mejor comedia
Y dónde está el policía
Mejor guion original
Ryan Coogler (Sinners)
Mejor guion adaptado
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Mejor fotografía
Adolpho Veloso (Sueños de trenes)
Mejor edición
Stephen Mirrione (F1)
Mejor banda sonora
Ludwig Göransson (Sinners)
Mejor sonido
F1
Mejor diseño de producción
Tamara Deverell y Shane Vieau (Frankenstein)
Mejor maquillaje
Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey (Frankenstein)
Mejor diseño de vestuario
Kate Hawley (Frankenstein)
Mejor casting
Francine Maisler (Sinners)
Mejor diseño de escenas de acción
Wade Eastwood (Misión imposible: Sentencia final)
Mejores efectos visuales
Avatar 3
Televisión
Mejor serie dramática
The Pitt (HBO MAX)
Mejor actor en serie dramática
Noah Wyle (The Pitt)
Mejor actriz en serie dramática
Rhea Seehorn (Pluribus)
Mejor actor de reparto en serie dramática
Tramell Tillman (Severance)
Mejor actriz de reparto en serie dramática
Katherine LaNasa (The Pitt)
Mejor serie de comedia
The Studio (Apple TV)
Mejor actor en serie de comedia
Seth Rogen (The Studio)
Mejor actriz en serie de comedia
Jean Smart (Hacks)
Mejor actor de reparto en serie de comedia
Ike Barinholtz (The Studio)
Mejor actriz de reparto en serie de comedia
Janelle James (Abbott Elementary)
Mejor serie limitada
Adolescencia (Netflix)
Mejor película hecha para televisión
Bridget Jones: Loca por él (Peacock)
Mejor actor en miniserie o película para televisión
Stephen Graham (Adolescencia)
Mejor actriz en miniserie o película para televisión
Sarah Snook (All Her Fault)
Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión
Owen Cooper (Adolescencia)
Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión
Erin Doherty (Adolescencia)
Mejor serie animada
South Park (Comedy Central)
Mejor serie de habla no inglesa
El juego del calamar (Netflix)
Mejor programa de entrevistas
Jimmy Kimmel Live! (ABC)
Mejor especial de comedia
SNL50: The Anniversary Special (NBC)
Mejor serie de variedades
Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)
