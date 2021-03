Cinthia Fernández confesó que sus hijas robaron en una juguetería: “Afanan bien”

Cinthia Fernández admitió en Los ángeles de la mañana, conducido por Ángel de Brito, que encontró juguetes guardados en su casa que ella nunca les había comprado a sus hijas y que luego las niñas le contaron que los habían robado, a espaldas de su madre y de los empleados del negocio.

La confesión surgió cuando el conductor del programa le preguntó a Fernández si iba al supermercado, a raíz de un debate sobre la presunta imagen de Luciana Salazar haciendo compras junto a su empleada doméstica y su hija que se viralizó en las redes sociales. La panelista respondió: “Voy al supermercado, me encargo de todo”.

En la misma línea, agregó: “Yo he ido con Carmen a veces, porque voy con las tres nenas y se me complica mucho”. En ese momento, De Brito aprovechó para hacerle una consulta pícara: “¿Tus hijas afanan en el supermercado?”.

Cinthia Fernández encontró un juguete que sus hijas robaron de un negocio

Cinthia, entonces, reconoció que Charis, Bella y Francesca habían hecho algo similar. “No, pero han afanado jugueterías, lo tengo que decir. Y no me he dado cuenta. Y afanan cosas carísimas. Afanan bien. Son buenas mecheras. Lo ponen en el changuito del bebé”, reveló. Sobre esto, añadió: “Yo iba con el carrito, que el de las mellizas tiene un buen baúl. Entonces iban poniendo todo abajo. Y vieron un bebé que tengo que vender el riñón si quiero comprarlo, lo agarraron y pusieron el bebé abajo”.

Concluyó explicando cómo fue que se dio cuenta: “Cuando llego a mi casa, estaba todo tapado con las compras del supermercado. Nunca lo vi porque el bebé es negro y el fondo del baúl también es negro”.

LA NACION