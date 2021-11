La China Suárez reveló qué es lo que más le critican los hombres: “Me lo han dicho mucho”

Este lunes, Eugenia ‘La China’ Suárez, dio la primera entrevista luego de más de un mes de estar en el ojo del huracán por ser la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, un escándalo que traspasó las fronteras argentinas. En una charla con Alejandro Fantino, se refirió al tan sonado affair y entre otros temas reveló por qué los hombres la critican. “Me han dicho mucho que al principio yo tenía cara de ort...”, le contó la actriz al periodista.

Fue así como media hora después de iniciar la conversación con Fantino, La China abordó el tema de los medios y los juicios que muchas veces se tiene sobre ella: “Hay una imagen mía de comehombres en los medios, pero a mí los que me ven en zapatillas con mis hijos, me dicen: ‘Esta no es la mina de Instagram’”, expresó la actriz y agregó: “Me conocés y soy un pibe más. No soy una femme fatale”.

Asimismo, en relación con la imagen que proyecta en el plano privado, la actriz reveló qué era lo que los hombres más le criticaban. “Me han dicho [ellos] mucho que al principio yo tenía cara de ort...”, contó La China y compartió que fueron varios novios quienes se lo dijeron.

La China Suárez frontal con Alejandro Fantino Star+

En ese sentido, la actriz contó que comenzó a creer que realmente era así y que proyectaba la actitud de una mujer malhumorada. “Evidentemente me lo empecé a creer porque más de una persona me dijo que le parecía antipatiquísima”, expresó. Sin embargo, en lugar de justificar su actitud o tratar de aclarar la situación, agregó: “Debe ser que lo hago para que no crean que me los quiero levantar, no sé”.

Luego del escándalo que la puso en el ojo del huracán, la China Suárez dio su primera entrevista a Alejandro Fantino (Crédito: Instagram/@sangrejaponesa)

Asimismo, se refirió a la diferencia cultural que existe entre hombres y mujeres en cuanto al trato y manifestó que las mujeres eran sumamente cuestionadas y que “les metían que la cabeza que tenían que competir”. Luego, aseguró que a los hombres nunca se les condenaba, ni juzgaba y menos aún les pedían explicaciones.

Por último y al cierre de la entrevista, Fantino le pidió a la actriz que le contara a la gente que la estaba mirando en aquel momento a través de la pantalla “quién era ella”. “Yo soy esto. Me tomás o me dejás. Me equivoco, tengo mis errores, mato y vivo por mis hijos, por mis amigos”, dijo contundente.