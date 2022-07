Wanda Nara subió una osada foto en Ibiza y sus seguidores la criticaron por usar Photoshop: “¿Qué le pasó a la pared?”

Luego de un par de meses de mucho trabajo, Wanda Nara decidió dejar libre su agenda con el fin de tomarse unas mini vacaciones. Su hermana, Zaira Nara, viajó hasta Europa y se sumó a la escapada. A pesar de que ambas dejaron de lado sus compromisos laborales, aún así se mantuvieron muy activas en las redes, subiendo fotos de sus días de relax y descanso.

Wanda y Zaira Nara conforman una de las duplas más unidas del mundo de la farándula. Su vínculo trascendió la hermandad y llegó a transformarse en una gran amistad, a tal punto que ambas admitieron en repetidas ocasiones que cuando a una le pasa algo, la otra se entera de forma casi inmediata. Ni los años ni la distancia pudo modificar ese vínculo y es por eso que disfrutan a pleno cada vez que tienen la oportunidad de reencontrarse.

Luego de varios meses de estar separadas por miles de kilómetros, Zaira Nara decidió viajar hasta Europa para visitar no solo a su hermana, sino también a su cuñado y a sus sobrinos. A modo de bienvenida, Wanda la llevó de paseo por la ciudad y hasta celebraron una festividad histórica en uno de los restaurantes más exclusivos de Paris.

Wanda y Zaira Nara de paseo por Ibiza instagram @wanda_nara

Lejos de haberse terminado ahí, ambas armaron las valijas y se fueron directo hasta Ibiza, para sacar provecho del caluroso verano español. Tardes enteras tiradas al sol, noches de fiesta y cenas en destacados puntos gastronómicos fueron solo algunas de las diversiones que eligieron para pasar sus días.

Como era de esperarse, Wanda Nara -quien en los últimos años logró entrar en la categoría de influencer- dejó registrado el minuto a minuto en su perfil de Instagram. A través de fotos y videos, invitó a sus más de 13 millones de seguidores a que fueran parte de cada una de sus experiencias y, a cambio, recibió miles de likes y de comentarios. No obstante, los me gusta se convirtieron en duras críticas luego de que compartiera una osada postal.

La publicación de Wanda Nara que desató la indignación de sus seguidores instagram @wanda_nara

Maquillada al estilo no make up make up (es decir, maquillaje que parece natural) y vestida con un moderno body de color rosa neón, la empresaria posó frente al espejo del baño. Conforme con el resultado de su improvisada sesión de fotos, la publicó con un emoji de cerezas a modo de descripción.

El posteo recibió los aplausos de Mauro Icardi, su marido, y de Zaira Nara. Pero, en cuanto al resto de los comentarios, todos apuntaron a un error. La pared que se ve alrededor de los glúteos y la cintura de Wanda está totalmente distorsionada, presunto indicio de un exceso de edición o de un mal uso de Photoshop.

Wanda Nara recibió muchas críticas por editar una de sus fotos instagram @wanda_nara

“¿Qué le pasó a la pared?”, “Que mal el albañil que hizo tu casa, puso las baldosas todas desparejas”, “Aflojale al Photoshop” y “Sos muy diosa pero esto ya es bizarro, no es necesario”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores. Wanda no solo no le dio importancia, sino que volvió a subir la foto a sus Historias y, después, continuó con su “programación habitual”, mostrando los detalles de su jornada playera.