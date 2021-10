Cinthia Fernández pasó una noche infernal mientras sus hijas dormían: “Estoy muy asustada”

Cinthia Fernández pasó una mala noche y buscó el apoyo de sus seguidores en Instagram. La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), de 33 años, comenzó a sentir olor a quemado en el cuarto de sus hijas, mientras las tres niñas dormían, y tuvo que tomar una rápida determinación para evitar que se produjera un incendio.

A través de sus stories, comenzó a relatar en la red social el mal momento que estaba viviendo, y asumió: “Estoy muy asustada”. Primero, mostró que el hámster que Charis, Bella y Francesca tienen como mascota no paraba de girar en su rueda y hacía mucho ruido.

Cinthia Fernández vivió una noche de terror y lo mostró en redes

Pero, pese a lo molesto que podía resultar, eso no era lo que le estaba quitando el sueño. “Comencé a sentir mucho olor a quemado”, confió mientras se acercaba al cuarto de sus hijos. Y siguió: “No puedo dormir, tengo mucho miedo. No saben lo c... que estoy. Me bajé el matafuego del auto”.

Cinthia Fernández desarmó el tomacorriente de la habitación de sus hijas tras sentir olor a quemado Instagram: @cinthia_fernandez_

Cinthia mostró que había desarmado un tomacorriente y explicó que tomó la decisión de desenchufar el transformador del servicio de cable. A su vez, le manifestó a sus seguidores su incertidumbre de no saber a quién recurrir, teniendo en cuenta que el suceso ocurrió en la madrugada de este miércoles.

Cinthia Fernández reveló la determinación que tomó tras sentir olor a quemado en la habitación de sus hijas Instagram: @cinthia_fernandez_

Finalmente, Cinthia explicó que decidió cortar la luz para evitar que se produjera un incendio en su casa. “Claramente no puedo dormir, baje la térmica, estoy con el matafuego al lado, el transformador sulfato, el olor está muy fuerte. Que feo”, escribió en una placa negra que compartió en la red social junto a dos emojis, uno de una cara angustiada y otro que manifiesta preocupación.

Este martes por la tarde, la “angelita” había celebrado el cumpleaños de sus mellizas, Charis y Bella, que cumplieron ocho años el pasado 15 de octubre. Horas antes de “la noche del terror”, Cinthia había compartido divertidos videos del festejo.

El increíble regalo que Cinthia le hizo a las mellizas

La semana pasada, la acróbata mostró en sus redes sociales el asombroso regalo que le hizo a sus dos hijas mayores. Sin embargo, ella esperaba que fuera una gran sorpresa, pero nada salió como lo esperaba.

“¿Quieren ver como va quedando el trillilandia para el cumple?”, consultó la bailarina a sus 5,3 millones de seguidores en Instagram. “El sueño de ellas pude cumplírselos como regalo de cumpleaños. Me emociona mucho. Quiero compartirlo con mucho amor y mucho respeto. Ellas querían tener un…”, dijo Cinthia, para luego dar vuelta la cámara y revelar que les había comprado un hidrospa.

Cinthia Fernández le compró un hidrospa a sus mellizas por su cumpleaños número 8 Instagram: @cinthia_fernandez_

“Shhh hasta mañana no saben nada y no las voy a dejar salir al parque. Guarden conmigo el secreto”, pidió la panelista, pero parece que su hija Francesca no le hizo caso y le terminó contando todo a sus hermanas.

Más allá de este detalle, las niñas estuvieron encantadas con este regalo que puede aprovechar toda la familia.