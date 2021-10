Juana Repetto compartió una foto al borde del llanto y preocupó a sus seguidores

Juana Repetto (33) se emocionó hasta las lágrimas y compartió el momento con sus seguidores de redes sociales. Con una foto donde se la ve con los ojos llenos de lágrimas, generó preocupación. Sin embargo, para darles tranquilidad, se encargó de dejar en claro el motivo de su llanto.

La actriz usó la red social para expresarse por el Día de la Madre y no tuvo problema en mostrarse sensible y contar lo que significa para ella ocupar ese rol.

La mamá de Toribio y Belisario está costumbrada a mostrar su día a día con sus hijos y a hacer catarsis de la maternidad y sus secuelas, por lo que no dejó pasar el momento para reflexionar sobre su papel como mamá.

“Cuando el Día de la Madre te agarra muy puérpera. No sé bien qué fue lo que me emocionó tanto”, escribió junto a una imagen en la que se lo ve llorando frente a la cámara y que publicó en las stories de la red social donde la siguen 1,5 millones de personas. La hija de Reina Reech aprovechó el momento para dedicarles un mensaje de amor a sus hijos y sopesar sobre su rol.

Juana Repetto se emocionó hasta las lágrimas por el Día de la Madre: "No sé bien ni qué fue"

“Amores de mi vida, que agradecida estoy de tenerlos. Hicieron de mí mi mejor versión. Mi vida se volvió mucho más linda, intensa, agotadora. El trabajo más hermoso que pueda existir, el que no te da descanso pero siempre sacás energía de donde no tengas”, expresó en una publicación que recibió más de 337 mil Me Gusta y decenas de comentarios felicitándola por su dedicación.

La maternidad en las famosas pareciera ser totalmente diferente a la del resto de las mortales, pero la actriz eligió otro camino, el menos “ideal” y más “real” para mostrarse luego del nacimiento de Belisario, además de contar cómo se siente cuando la situación la supera.

“Sé que fallo un montón, pero les prometo que intento cada día ser un poco mejor y que nunca voy a dejar de intentar ser la mejor por que se merecen todo y más. Gracias por elegirme”, expresó, feliz en la misma publicación.

La actriz se sensibilizó por el Día de la Madre y lo compartió con sus seguidores de Instagram

“Soy la mamá más afortunada del mundo. Los amo con mi vida”, concluyó junto a las imágenes con sus dos hijos y su pareja Sebastián Graviotto.

Rápidamente su posteo se llenó de buenos deseos de sus fanáticos y su madre, Reina Reech, la alentó con un mensaje conmovedor: “Hija de mi corazón, sos la mejor mamá del mundo. Te admiro y amo profundamente, como a mis nietos que son una fuente permanente de alegría. Gracias, bendiciones”.