Operaron a una de las hijas de Cinthia Fernández: “Le sangró mucho”

En el medio del escándalo mediático entre Cinthia Fernández y su exsuegra, madre del futbolista Matías Defederico, la panelista de espectáculos tuvo que afrontar la microcirugía de una de sus tres hijas ”para extirpar unas cositas que le salieron en la piel, tiene algo virósico”, según explicó ella misma. El miércoles, la mujer de 33 años brindó una entrevista en Mañanísima (Ciudad Magazine) y confesó sus nervios. No obstante, este jueves dio detalles de todo lo ocurrido en las historias de su cuenta personal de Instagram y transmitió tranquilidad a sus seguidores.

Cinthia Fernández junto a su hija después de la operación. Foto: Instagram/@cinthia_fernandez_ instagram

La panelista compartió fotos del antes y después de la microcirugía con su sonriente pequeña en la tarde de este jueves. Algunas horas después, desde su auto y un poco más aliviada, Cinthia Fernández subió una serie de historias en sus redes sociales para explicar todo lo referido a la operación de una de sus hijas: “Todo lo de mi bebita salió muy bien. No le dolió nada porque tiene una anestesista madre que le puso tres pomos de anestesia, o sea, no quería que le doliera nada”, manifestó la panelista con mucha emoción.

“Estoy feliz ya no tiene más eso, espero que no se re contagie porque es algo viral”, explicó mientras no podía avanzar con su vehículo y añadió: “No le dolió nada, pero le sangró mucho, está con mucho vendaje”.

Cinthia Fernández

Por último, la ex Bailando por un sueño contó que su hija retomó sus actividades diarias sin ningún problema luego de haber pasado días de nervios: “Está súper perfecta haciendo una vida totalmente normal, de hecho, está yendo a arte en este momento”. Después de la buena noticia con una de sus niñas, la mediática aprovechó las redes sociales para quejarse de los piquetes que interrumpieron su circulación en la calle.

La operación de la hija de Cinthia Fernández se dio en medio del intercambio de declaraciones con su exsuegra

Esta semana, además de afrontar la operación de una de sus niñas, Cinthia Fernández tuvo un idea y vuelta mediático con Analía Frascino, la madre de Matías Defederico, quien fue a A la tarde (América) para hablar sobre el calvario que vive su hijo. Aseguró que él nunca amó a Cinthia y que, por eso, ella intenta vengarse de él. Asimismo, la catalogó de mala madre, de solo ir en búsqueda de la plata e incluso reveló que había querido interrumpir el embarazo de Francesca.

Furiosa, la ex Bailando por un sueño salió a responderle en diferentes medios. En una de las ediciones más recientes del ciclo conducido por Karina Mazzoco, disparó: “Ella dice que quise abortar a mis hijas… Usted pasó el límite, señora. Usted que me quemó la cabeza para que yo aborte a mi hija”. Y agregó: “Usted es una nefasta, señora, al decir que mi tercera hija le cag… la carrera a su hijo. Voy a sacarle hasta las ganas de vivir. En la Justicia, no se preocupe que de usted me voy a encargar y la vida también”.