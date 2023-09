escuchar

Cinthia Fernández preparó las valijas y se fue con Bella, Charis y Francesca, sus tres hijas fruto de su relación con el futbolista Matías Defederico, de vacaciones a Brasil. A pesar de que la modelo ya es toda una influencer y comparte su día a día con sus seguidores, una de sus ultimas publicaciones fue la que emocionó a todos.

Durante este martes y después de disfrutar de las aguas cálidas del municipio de Fortaleza, la bailarina publicó a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene casi seis millones de seguidores, el momento en el que ella y sus hijas se reencuentran con Carmen, la niñera que las cuidó desde que eran chiquitas.

“¡¡¡Sorpresa de mamá!!! ¿Listos para llorar? Momento inolvidable”, escribió Fernández en el posteo que realizó y siguió: “Les dije que teníamos que firmar algo en la habitación, las hice subir y miren el peluche de quien estaba... Se nos fue hace un año y ellas la extrañaban mucho. Se me ocurrió la idea de invitarla a pasar las vacaciones con nosotras ¿Quién es? Mirá el video hasta el final”.

La emoción de Cinthia Fernández y sus hijas en Brasil

En la filmación, se las ve a las pequeñas identificar el peluche de la mujer y, entre lágrimas, fundirse en un abrazo con ella, al que luego se sumó Cinthia, quien estaba capturando el momento desde su teléfono móvil.

La publicación obtuvo más de 85.000 likes y miles de comentarios de sus fanáticos. “Ay, nooo, cuánto amor les dio Carmen a tus hijas para que se emocionen así. Es amor del bueno”, “Me muero, reconocieron hasta su peluche”, “Lloré por Carmen sin conocerla jaja, qué lindo vínculo generaron con ella, como con un familiar, porque Carmen es familia” y “Que hermoso y emotivo reencuentro. Siempre haciendo felices a tus nenas Cin, una madraza”, fueron solo algunos.

Horas más tarde, la panelista subió una storie en donde se la ve junto a Carmen, Bella, Chris y Francesca. “Team completo!!! A divertirse”, expresó. Luego, compartió varias imágenes que resumieron su experiencia en un parque acuático.

Cinthia Fernández junto a sus tres hijas y Carmen (Foto: captura Instagram/@cinthia_fernandez_)

Cinthia Fernández y la guerra sin fin con Matías Defederico

Desde que se separaron en 2016, Cinthia Fernández y Matías Defederico mantienen una guerra mediática sin fin. La ex Gran Hermano demandó al futbolista en la Justicia por cuestiones económicas con relación a la cuota alimentaria para las tres hijas que tienen en común y ella no tiene inconvenientes de compartirlo en las redes.

En junio, como lo hace habitualmente, la mediática abrió la caja de preguntas de Instagram y contó que su expareja le sigue enviando 55 mil pesos, que no le alcanzan para nada. “El único al que la inflación no le toca los valores... Se ve que no aumenta el corte en la barbería”, lanzó enojada haciendo referencia al nuevo local que tiene el deportista en Villa Urquiza.

Cinthia Fernández arremetió contra su ex, Matías Defederico (Foto: captura Instagram/@cinthia_fernandez_)

Por esos días, compartió un mensaje de su abogado en el que le comentó que su ex no había contestado la intimidación, por lo que lo tuvo que volver a embargar en una cifra que superaba los dos millones de pesos. “El luchón sigue sin contestar. Ahí va otro embargo de $2.500.000″, sentenció.