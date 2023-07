El curioso pedido de Cinthia Fernández a Lionel Messi y Anto Roccuzzo que se hizo viral: ¿cómo reaccionó la rosarina?

escuchar

Tras el arribo de Lionel Messi al Inter Miami, estalló una ola de fanatismo en todo el continente americano, en especial en el público latino que se encuentra como residente en Miami, Estados Unidos. Ante la “ola rosa”, obviamente la Argentina no fue la excepción y a pocos días del anuncio del pase al club de la Florida, nuestro país se tiñó de camisetas con el tono característico de aquel club y con el nombre del capitán de la selección argentina. A esta marea, se sumó Cinthia Fernández, que desde sus redes sociales realizó un peculiar pedido al 10 y a su esposa, Antonela Roccuzzo, con el fin de contentar a sus tres hijas.

A diario, Fernández comparte en su cuenta de Instagram parte de su rutina cotidiana, por fuera de las diversas promociones que cumple como canje o por alguna otra responsabilidad laboral. Allí presenta momentos junto con sus tres hijas, que son fruto del amor entre la bailarina y su expareja, Matías Defederico.

Una de las publicaciones que tomó relevancia esta semana fue la fotografía que posteó la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece), en donde mostró a Charis, Bella y Francesca con la camiseta del Inter Miami. El objetivo principal derivó en un pedido que las niñas le hicieron a Fernández luego de que terminaron de entrenar.

Cinthia Fernández invocó a Antonela Roccuzzo y le pidió una intervención para que Leo Messi reaccione a la imagen de sus hijas (Fuente: Instagram/@cinthia_fernandez_)

“Mientras les sacaba la foto, todas contagiadas de la ola rosa que trajo Leo Messi, me dijeron: ‘Mamá mirá si Messi nos ve y nos da un like’. ‘Me muero muerta’, tiró una. ‘Es mi sueño de toda la vida’. ‘Que flasheás’, tiró la última”, redactó Cinthia sobre una conversación entre sus hijas y agregó: “¿Y yo dije por qué no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le pedimos un like al número 1 del mundo? ¿Nos dará bola? Yo la invoco a la reina madre Antonela Roccuzzo a ver si le cumplimos el sueño a las trillis”.

Cinthia Fernández inició una campaña para obtener los likes de Roccuzzo y Messi en una foto

Y concluyó: “¡Me tengo fe #unlikalastrillis! ¿Qué dicen? ¿Lo lograremos? ¿Me ayudan a @ a Leo y Anto en comentarios o compartirles la foto?”. De esta manera, Cinthia mencionó e hizo un llamado explícito a Roccuzzo para que intervenga y así Messi reaccione a la fotografía de las pequeñas. Con el motivo de mantener la ilusión de las tres, la bailarina alentó a que sus más de cinco millones de seguidores aporten en la sección de comentarios mensajes que mencionen a la famosa pareja.

“Messi es un genio. Segurísima que lo hace. Divinas tus hijas”; “¡Messi, dale un corazón a las hijas de Cinthia!”; “Leo, dale like a estas niñas. Las tenés que ver jugar”; “Gracias por la locura hermosa que transmiten. Un like para las niñas”; “Seguro que Messi reacciona, es buena gente” y “¡Vamos chicas!”, fueron algunos de los mensajes que plasmaron los usuarios en apoyo a la campaña de Fernández en sus redes.

Además, desde las Stories, la bailarina compartió un video en el que se mostró a la espera de recibir un Me Gusta de Roccuzzo y escribió: “Acá las trillis aún tienen fe de un like. No está perdido, quien no se da por vencido”. Si bien el llamado a la acción de Cinthia para con el futbolista y la empresaria comenzó este miércoles, con el correr de las horas, Antonela dejó su like en la postal de las tres niñas, por lo que dio a entender que tiene conocimiento de la campaña y así creció la esperanza de que el próximo en sumar su corazón sea Messi.

LA NACION