Julieta Prandi reveló que su exmarido hacía “macumbas” y rituales con animales: “Es un mundo oscuro”

La relación entre Julieta Prandi y su exmarido, Claudio Contardi se mantiene actualmente solo a través de sus abogados. En diciembre de 2019 la modelo anunció su separación y, a partir de ese momento, contó en los medios de comunicación las terribles situaciones de violencia física y económica a las que fue sometida. Pero, ahora sumó un nuevo dato que dejó a todos con piel de gallina: la conductora dio algunos detalles de los rituales que el padre de sus dos hijos, Rocco y Mateo, practicaba en la casa que compartían juntos.

En Es por ahí el magazine matutino que conduce junto a Tucu López por la pantalla de América, Julieta reveló algunos escalofriantes anécdotas de su exmarido. Todo comenzó cuando comentaron el drama legal que enfrentan Cinthia Fernández y Matías Defederico. Recientemente, la bailarina denunció una “macumba” a su abogado y esto dio lugar a que la conductora pudiera contar su propia experiencia con respecto a este tema.

Julieta Prandi anunció la separación de su exmarido y padre de sus hijos en diciembre de 2019

“Tu ex es pai (umbanda), me imagino que habrás sufrido, no sé si este tipo de macumbas, pero haber estado tanto tiempo con alguien con esas energías…”, le dijo el conductor a su compañera, para que pudiera contar lo que le tocó vivir con su expareja. “Entiendo un montón porque lo padecí mucho tiempo. Constantemente lo padezco y recibo este tipo de cosas. Sí, sé lo que es”, afirmó Prandi

“¿Vos te enteraste mucho después de que él era pai?”, quiso saber Guido Záffora, ante las revelaciones “Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, las personas que se dedican a esto cobran poder con tu miedo. Se alimentan de tu miedo. Entonces, primero tienen gente a su cargo. Van amenazándote con lo que pueden hacer, y he visto muchísimas cosas. Y esto es la nada misma, porque en realidad se usan muchos animales para hacer trabajos”, sostuvo.

Julieta Prandi dio detalles de las macumbas que hacía su exmarido

Estas últimas palabras dejaron anonadados a todos en el estudio de televisión. “¿Vos recibiste animales de sacrificios? ¿Te hizo trabajos con eso?”, la interrogó Gustavo Grabia, quién aún no salía de su asombro. La respuesta fue afirmativa e incluso también indicó que encontró animales abiertos dentro de su casa.

“Estando yo lo supe y, justamente, también un poco se aletargó mi ida de casa por tantas amenazas que tiene que ver con eso”, remarcó la modelo y ante las consultas del panel decidió explicar un poco más el tema. “En el catolicismo tenemos un montón de santos y a cada uno se le pide algo distinto. Lo mismo, pero del otro lado, se puede pedir por la justicia, por dinero, amor... cosas buenas, pero por lo general lo utilizan para mal”.

Actualmente, Julieta Prandi y Claudio Contardi continúan su batalla legal Instagram @Julieta Prandi

En cuanto a lo que le tocó vivir dentro de su casa, remarcó: “En un momento, vi cosas como para hacer una película si quiero”. En la misma línea, dio algunos detalles de cómo se puede comenzar a salir de esas energías. “Te tenés que limpiar, hay personas que se dedican a eso. Vas aprendiendo a medida que te van pasando cosas”, afirmó.

Para cerrar el tema, Julieta brindó más información sobre este tipo de prácticas que llevaba a cabo su exmarido. “Pregunten en la seguridad de los cementerios la cantidad de gente que va a la noche a matar animales ahí. Porque trabajan con los muertos, de ahí sacan los huesos, cráneos, un montón de cosas”, sostuvo. Y, ante la mirada de asombro de sus colegas, dio por finalizado su relato: “Tienen sus ‘hijos de religión’, es un mundo oscuro y turbio que no tenés ganas de entrar“.