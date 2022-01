Coco Sily aseguró que Luciano Castro es “cero infiel” y Sabrina Rojas lo cruzó sin filtro

Sabrina Rojas y Coco Sily tuvieron un picante intercambio de palabras en Emparejados (América TV). En la noche del domingo, surgió el tema de las infidelidades y una afirmación del humorista descolocó a la conductora.

Todo comenzó a raíz de un comentario de Sily, quien aseguró que era completamente fiel y que nunca había tenido un problema en su ámbito privado generado por los mensajes que recibe en su celular. En ese marco, la modelo se mostró totalmente sorprendida y sin tapujos le dijo: “No te creo nada”.

La reacción de Sabrina Rojas al hablar de la fidelidad de Luciano Castro

Entre risas incómodas, Rojas interrogó en vivo a su invitado y le consultó: “¿Y bancaste a algún amigo alguna vez?”. Inmediatamente, aclaró: “No digas quien porque vos conoces a un ex mío”, en referencia a Luciano Castro. Ante la notable sorpresa de Coco, la protagonista de Desnudos reiteró con un tono infantil: “¿Tuviste que bancar una infidelidad a un amigo? No digas quién, no quiero escuchar”.

En ese momento, la conductora aclaró: “Porque él es muy amigo del ‘Gordo’ Castro”. La respuesta de Sily no tardó en llegar y, fiel a sus amistades, defendió a la ex pareja de Rojas: “Sí, banqué mucho. Pero al Gordo no”.

En ese momento, intervino la panelista Débora D’Amato y acotó: “Estuviste muy bien”. Fue ahí cuando la madre de Esperanza (8) y Fausto (7) miró fijamente al humorista, quien alcanzó a decir: “El Gordo es cero infiel”. No conforme con su respuesta, Sabrina lo cuestionó: “Ay, dale Coco”. Luego, tras darse cuenta de la relevancia mediática que podría tener su comentario, la actual pareja del “Tucu” López le envió un saludo al padre de sus hijos: “Le mandamos un beso”.

Coco Sily defendió a su amigo Luciano Castro y expresó que nunca le cubrió una infidelidad

Luego del interés de la conductora por conocer más información respecto de si su ex fue fiel o no mientras estaba en pareja con ella, Coco tomó el rol de entrevistador y comentó: “Puede haber tenido un toco y me voy, pero yo no le conozco una doble vida”, se sinceró el humorista. Y le consultó a Rojas: “¿Vos tuviste quilombos con él por esto?”. Nerviosa, con ánimos de salir del paso, Sabrina aclaró: “No, mis quilombos con el Gordo son otros”.

Cabe recordar que Luciano Castro y Sabrina Rojas comenzaron a salir en 2010 y, desde el primer momento, eligieron mantener una relación con bajo perfil. La pareja se casó el 2 de diciembre del 2016 en una ceremonia privada y siempre trató de mantener su intimidad al resguardo de los medios. Fruto de ese matrimonio, nacieron sus dos hijos, Esperanza y Fausto.

Tras más de una década de amor, en mayo del 2021 decidieron separarse y fue la propia Sabrina la que confirmó la noticia en diálogo con Ángel de Brito: “Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos porque nos separamos como pareja, no como familia”.

En la actualidad, Luciano y Sabrina funcionan como una familia ensamblada. Tal es así que hasta incluyen en sus planes y celebraciones familiares a sus nuevas parejas: Flor Vigna y el “Tucu” López.

El Tucu López tiene una excelente relación con el ex de Sabrina Rojas y su actual pareja, Flor Vigna Instagram

La última vez que se mostraron juntos fue en Año Nuevo. “Así, este cuarteto del amor recibe este 2022″, escribió Rojas junto a una imagen que compartió en sus Stories en la que se podía ver la captura de una videollamada con López, donde de fondo, cerca de ella, a Castro y Vigna besándose. “Luciano, Flor y yo en MDQ, y mi hermoso Tucu en Tucumán”, cerró la actriz.