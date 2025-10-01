Cómo es el line up del día 3 del Lollapalooza Argentina 2026: domingo 15 de marzo

El Lollapalooza Argentina celebrará su undécima edición los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro. La organización reveló este miércoles la grilla diaria de artistas y generó gran expectativa entre los fanáticos.

El festival ofrece una experiencia integral, que combina música con entretenimiento, gastronomía y conciencia ambiental. Los asistentes pueden disfrutar de una variedad de opciones más allá de los shows en vivo.

Sabrina Carpenter se presentará el domingo 15 de marzo JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué artistas se presentan el domingo 15 de marzo?

Además de Sabrina Carpenter, el domingo 15 de marzo presenta a:

Deftones

Doechii

Ratones Paranoicos

Kygo

Interpol

Ben Böhmer

BUNT.

HorsegiirL

Men I Trust

Yami Safdie

Viagra Boys

Massacre

Saramalacara

The Warning

Ezequiel Arias

RYAN

Cerounno

Félix Vestre

143Leti

Ludmila di Pasquale

Reybruja

El line up completo del Lollapalooza 2026

¿Qué artistas se presentan el sábado 14 de marzo?

Chappell Roan,Skrillex,Lewis Capaldi,Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os.

Chappell Roan se presentará el sábado 14 de marzo en el Lollapalooza

¿Qué artistas se presentan el vierenes 13 de marzo?

Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

Paulo Londra será parte del Lollapalooza argentina @vickydragonetti

Cómo comprar entradas para el Lollapalloza 2025 en Argentina

La venta de entradas para Lollapalooza Argentina 2026 ya está disponible en AllAccess. Para completar la compra, se debe realizar una verificación obligatoria. Este paso valida la identidad del titular de la tarjeta y confirma los tickets. Este proceso garantiza la seguridad de la transacción.

El proceso para comprar entradas es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña. Se sugiere este paso para agilizar la compra.

Buscar el evento “ Lollapalooza Argentina 2026 ”.

”. Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.

Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.

El sistema envía un correo electrónico con la confirmación de pago.

El line up completo del Lollapalooza Argentina 2026

Verificación de compra: Detalles importantes

Después de la compra, se dispone de diez días para ingresar un código de seis dígitos. Este código aparece en el resumen de la tarjeta o en el home banking. El código puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse. La falta de verificación en el plazo establecido implica la baja de la compra. Es fundamental completar este paso para asegurar la validez de las entradas.

Novedades y sorpresas para 2026

Lollapalooza Argentina promete sorpresas, experiencias y espacios renovados en su edición 2026. Los organizadores aseguran una experiencia inolvidable. El festival busca innovar y ofrecer un evento superador en cada edición.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.