Cómo es el line up del día 3 del Lollapalooza Argentina 2026: domingo 15 de marzo
El festival anunció la lista de artistas que actuarán en cada jornada; todo lo que hay que saber
El Lollapalooza Argentina celebrará su undécima edición los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro. La organización reveló este miércoles la grilla diaria de artistas y generó gran expectativa entre los fanáticos.
El festival ofrece una experiencia integral, que combina música con entretenimiento, gastronomía y conciencia ambiental. Los asistentes pueden disfrutar de una variedad de opciones más allá de los shows en vivo.
¿Qué artistas se presentan el domingo 15 de marzo?
Además de Sabrina Carpenter, el domingo 15 de marzo presenta a:
- Deftones
- Doechii
- Ratones Paranoicos
- Kygo
- Interpol
- Ben Böhmer
- BUNT.
- HorsegiirL
- Men I Trust
- Yami Safdie
- Viagra Boys
- Massacre
- Saramalacara
- The Warning
- Ezequiel Arias
- RYAN
- Cerounno
- Félix Vestre
- 143Leti
- Ludmila di Pasquale
- Reybruja
¿Qué artistas se presentan el sábado 14 de marzo?
Chappell Roan,Skrillex,Lewis Capaldi,Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os.
¿Qué artistas se presentan el vierenes 13 de marzo?
Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.
Cómo comprar entradas para el Lollapalloza 2025 en Argentina
La venta de entradas para Lollapalooza Argentina 2026 ya está disponible en AllAccess. Para completar la compra, se debe realizar una verificación obligatoria. Este paso valida la identidad del titular de la tarjeta y confirma los tickets. Este proceso garantiza la seguridad de la transacción.
El proceso para comprar entradas es el siguiente:
- Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña. Se sugiere este paso para agilizar la compra.
- Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”.
- Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.
- Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.
El sistema envía un correo electrónico con la confirmación de pago.
Verificación de compra: Detalles importantes
Después de la compra, se dispone de diez días para ingresar un código de seis dígitos. Este código aparece en el resumen de la tarjeta o en el home banking. El código puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse. La falta de verificación en el plazo establecido implica la baja de la compra. Es fundamental completar este paso para asegurar la validez de las entradas.
Novedades y sorpresas para 2026
Lollapalooza Argentina promete sorpresas, experiencias y espacios renovados en su edición 2026. Los organizadores aseguran una experiencia inolvidable. El festival busca innovar y ofrecer un evento superador en cada edición.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
