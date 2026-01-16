Cómo estará el clima en la novena noche de Jesús María y cómo ver el show del Chaqueño Palavecino

Este viernes 16 de enero es la novena noche del 60° Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María, Córdoba. Se trata de uno de los eventos culturales más emblemáticos de Argentina, centrado en la tradición gaucha, jineteadas y música folclórica. Además, se hacen shows en vivo de artistas reconocidos de la música nacional, como es el caso de Chaqueño Plavecino, que es el artista principal de la noche. Desde la organización del evento anunciaron que las entradas para hoy están agotadas hace días. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo verlo en vivo.

El presidente Javier Milei visitará hoy el Festival de Jesús María NurPhoto - NurPhoto

En tanto, muchos están atentos a lo que ocurrirá en Jesús María porque se confirmó la presencia de Javier Milei. Será la primera vez que visitará el evento popular como Presidente. Según la información que maneja Seguridad de Córdoba —que colabora con la custodia del mandatario—, el avión llegará entre las 22 y las 23 al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, desde donde irá en helicóptero a Jesús María. Coincidirá con el horario del show del Chaqueño Palavecino, quien suele entrar a caballo al escenario de Jesús María, lo que presenta una complicación para el ingreso del mandatario por cuestiones de seguridad.

Por otro lado, hay preocupación sobre cómo va a estar el clima. Este jueves hubo alerta naranja por tormentas en la provincia de Córdoba y, en medio del show de Soledad Pastorutti, debieron suspender la fecha por las lluvias a la madrugada. “Las condiciones meteorológicas tornan técnicamente imposible continuar con el desarrollo seguro del espectáculo”, señalaron en el comunicado que se hizo a través de las redes sociales del festival. En ese sentido, muchas personas que asisten hoy quieren saber si llueve o no.

El comunicado de la suspensión del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María este jueves 15 de enero Instagram

Cómo estará el clima en la novena noche de Jesús María

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de este viernes 16 de enero, hay cierta inestabilidad: se registra 10% de probabilidades de lluvias para esta mañana y tarde. De todos modos, a la noche ya no se estiman posibilidades de precipitaciones, por lo que el show de Jesús María estaría a salvo de condiciones climáticas que puedan dar a su suspensión. Además, se espera una temperatura amigable con 24°C para la noche, un fuerte cambio respecto a los 30°C de máxima que habrá hoy.

El sábado también presenta cierta inestabilidad, pero es poco posible que llueva. Sin embargo, el cierre del festival puede estar en peligro, puesto que se esperan chaparrones por la tarde y la noche del domingo. De todos modos, las probabilidades de precipitaciones son bajas, entre 10% y 40%.

A continuación, así estará el clima este fin de semana en Jesús María, Córdoba:

Día Temp. Máxima Temp. Mínima Clima Viento (km/h) Lluvias (Prob.) Viernes 16 de enero 30°C 21°C Nublado / Algo nublado 7 - 12 0 - 10% Sábado 17 de enero 30°C 18°C Nubosidad variable 7 - 22 0 - 10% Domingo 18 de enero 31°C 20°C Nublado con tormentas aisladas a la tarde/noche 7 - 12 10 - 40%

Cómo ver en vivo el Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026

Apertura del Festival Nacional de Doma y Folklore Jesús María2026

Quienes quieran ver el show del Chaqueño Palavecino en Jesús María esta noche, lo podrán hacer por TV. La TV Pública transmite en vivo todas las jornadas del festival para todo el país. Desde las 20.30, Coki Ramírez y Marcelo Iribarne presentan Se Siente Argentina, con móviles en vivo en la localidad cordobesa. Otros canales que también tienen su emisión son Canal 10 de Córdoba, Canal 90 de Flow, Somos Argentina TV y T5.

Además, también se puede ver de forma online, puesto que la TV Pública lo pasa a través de su canal de YouTube. En tanto, la organización del festival también emitirá cada una de las fechas por streaming. Se puede encontrar en el canal de YouTube @FestivalJesusMariaOficial desde las 19 hasta que termina la fiesta cada noche.

La grilla completa de la novena noche de Jesús María

La grilla completa del Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026 Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026

Estos son los artistas que se presentarán este viernes 16 de enero en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026: