Después de que a Rocío Oliva no la dejaran ingresar al velatorio íntimo de Diego Maradona, se conocieron detalles de la conversación que mantuvo con Claudia Villafañe Fuente: Archivo

26 de noviembre de 2020 • 12:58

Uno de los momentos más conflictivos del velatorio de Diego Armando Maradona, sin dudas, fue el episodio en el que Rocío Oliva, expareja del Diez, llegó a la Casa Rosada para sumarse a la despedida íntima de los familiares, pero tuvo que abandonar el lugar porque no fue autorizada a ingresar. Después de lo sucedido, la última pareja del exjugador culpó a Claudia Villafañe y se conocieron algunos detalles de su conversación.

"Ella [por Claudia Villafañe] dice que no tengo nada que ver. No tengo idea por qué están haciendo esto conmigo. Fue mi ex, lo quiero saludar, despedir. Fui la última mujer de Diego. Nadie entiende eso", expresó Oliva, claramente conmocionada por la situación.

Después de este episodio, la periodista Mariel Di Lenarda brindó algunos detalles sobre la situación de Oliva. "Llegué acá a las tres de la mañana, la veo salir a Verónica Ojeda con Dieguito Fernando. En el medio entraban y salían otros famosos. Quince minutos después llega Rocío Oliva en su camioneta con su mamá atrás y dos mujeres más", indicó Di Lenarda en Nosotros a la mañana. Y agregó: "La chica realmente muy compungida. Empieza a pasar el tiempo y ahí nos dimos cuenta de que no la dejan entrar".

No permitieron ingresar a Rocío Oliva al velatorio 01:59

Video

Más adelante, contó cómo fue la conversación entre Villafañe y Oliva después de que la última pareja de Diego no pudiera ingresar a la ceremonia. "Termina estacionando porque claramente se dio cuenta de que no iba a poder entrar. Nadie le decía por qué. En un momento yo estoy al lado de ella cuando habla con Claudia, que le dice 'yo no soy la encargada de la puerta', desligándose de la responsabilidad, ya que Rocío le decía que aparentemente la lista de invitados la había confeccionado ella", dijo.

"Cualquier fuente que consultes dice que efectivamente Claudia y las hijas fueron las que confeccionaron la lista de quién podía o no entrar. Conclusión: Rocío Oliva se fue a las 6 de la mañana. Le dijeron que vaya a las siete de la mañana y entre como cualquiera. Ahí Rocío Oliva se quiebra y dice: 'Lo único que quiero es verlo por última vez, despedirme. Si vengo a las siete de la mañana el cajón ya va a estar cerrado'", señaló Di Linarda.

El velatorio de Diego Maradona comenzó este jueves a la medianoche. Con barbijos y de la mano, la familia del futbolista ingresó a la Casa de Gobierno cerca de las 23.30 para ultimar detalles de la despedida pública que comenzó a las 6 de la mañana. El velorio fue a cajón cerrado y se extendió hasta las 16.

Pasada la 1 de la mañana, ingresó Verónica Ojeda junto a su hijo, Dieguito Fernando, fruto de la relación con Maradona. Según informaron, Jana, la otra hija del ídolo, fue parte del velatorio familiar que se lleva a cabo.

Durante el transcurso de la madrugada, sus allegados directos concurrieron a la Casa Rosada para despedirse con una ceremonia íntima. Cerca de las 4 de la mañana, Rocío Oliva intentó ingresar, pero no fue autorizada y tuvo que retirarse. "Todo el mundo pasa, menos yo. Me duele que no me dejen entrar", expresó.