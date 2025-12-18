Cómo murieron Nick Reiner y su esposa: los resultados de la autopsia

La oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dio nuevos detalles sobre cómo fueron los últimos minutos con vida de Rob Reiner y Michele Singer Reiner antes de ser asesinados el pasado domingo en su casa de Los Ángeles. Según informaron, la causa de muerte del matrimonio fueron las “múltiples lesiones por objetos punzantes” que ambos presentaban.

La autopsia —de la que no dieron a conocer muchos más detalles— confirmó que los dos cuerpos hallados en el barrio de Brentwood presentaban signos de homicidio, lo que sugiere que sus muertes fueron causadas por una tercera persona.

En tanto, este lunes fue arrestado el hasta ahora único sospechoso y acusado por el doble crimen: Nick Reiner, uno de los tres hijos del director de cine y de la fotógrafa. El hombre de 32 años fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado realizados con un arma blanca.

Rob Reiner, Michele Singer Reiner, Romy Reiner y Nick Reiner, en septiembre pasado. Richard Shotwell - Invision

De ser declarado culpable, Reiner podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Según la revista People, el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, tampoco descartó la posibilidad de que su oficina solicite la pena de muerte. Este tipo de condena es legal en el estado de California, pero está bajo moratoria desde 2019 por orden del gobernador Gavin Newsom.

El juicio

El hijo del aclamado director, productor y actor de Hollywood compareció este miércoles por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles, luego de ser acusado del asesinato de sus padres. Sin embargo, su audiencia de imputación fue pospuesta.

El hombre se presentó detrás de un vidrio en la breve audiencia, de acuerdo con medios de comunicación que estaban presentes en la sala. Ahora, permanecerá detenido sin derecho a fianza y deberá ser imputado el 7 de enero. “Hay asuntos muy complejos y serios asociados a este caso”, dijo a la salida del tribunal su abogado.

“Esto requiere ser examinado, observado y analizado”, agregó Jackson cuando finalizó la presentación judicial. La fiscalía de Los Ángeles, en tanto, formalizó el martes dos cargos por homicidio en primer grado, con circunstancias agravantes por tratarse de múltiples asesinatos y por el uso de un cuchillo o arma mortal.

La detención de Nick Reiner en Los Ángeles

Reiner fue detenido sin ofrecer resistencia el pasado lunes por la noche, pocas horas después de que se conociera la noticia de la muerte de sus padres. El momento exacto quedó captado por una cámara de seguridad de la zona y en el video se puede ver cómo los agentes de seguridad lo toman por sorpresa y lo abordan al salir de una estación de servicio aproximadamente a 20 kilómetros del domicilio de sus padres.

El hombre no mostró indicios de resistirse ni intentó huir, por lo que fue “detenido sin problemas y trasladado” a las instalaciones policiales. Según el medio estadounidense TMZ, el sospechoso habría sido detectado luego de que se registrara en un hotel de Santa Mónica en donde el personal de limpieza había encontrado sangre en el baño y en la cama.

Nick Reiner vivía de forma intermitente con sus padres y había hablado en numerosas ocasiones de forma abierta sobre su larga batalla contra las adicciones que atravesaba desde la adolescencia. Inspirándose en su propia experiencia, en 2015 coescribió una película dirigida por su padre, Being Charlie, que narra la difícil recuperación de un hijo de famosos devastado por las drogas.

Agencia AFP