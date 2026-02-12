Cuánto va la colecta que impulsarona tras la muerte de James Van Der Beek

El mundo del entretenimiento está de luto por la partida de James Van Der Beek, quien falleció este miércoles a los 48 años, según confirmó su familia a través de un comunicado en redes sociales. El actor, recordado por dar vida a Dawson Leery en la emblemática serie Dawson’s Creek, que marcó a toda una generación de adolescentes en los años 90, dejó un legado que trascendió la televisión y el cine. Tras su muerte, su entorno más cercano lanzó una campaña de recaudación de fondos para brindar apoyo económico a su esposa, Kimberly Van Der Beek, y a sus seis hijos.

James van der Beek

La campaña comenzó a difundirse a través de una cuenta creada en la plataforma GoFundMe, cuyo enlace fue compartido por la propia Kimberly Van Der Beek en su perfil de Instagram poco después de comunicar públicamente el fallecimiento del actor.

La familia confirmó la noticia y lanzó una colecta en GoFundMe (Captura: Instagram @vanderkimberly)

Al dar a conocer la colecta, Kimberly acompañó la publicación con un mensaje directo y cargado de emoción: “Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a mis hijos en este momento. Con gratitud y el corazón roto”, escribió.

La página de la campaña incluye un texto en homenaje al actor, quien atravesó un cáncer colorrectal, y allí se lo describe como “un esposo, padre y amigo querido que tocó la vida de todos los que lo rodeaban”.

El comunicado también expone que, durante el período de enfermedad, la familia no solo enfrentó el impacto emocional del diagnóstico, sino también una fuerte carga económica derivada de los tratamientos y del cuidado constante que requirió el actor. Asimismo, aclararon que, tras su fallecimiento, Kimberly y sus hijos atraviesan un escenario de incertidumbre económica.

Por lo que se dio a conocer, los costos del tratamiento impactaron en la economía familiar

Según la descripción publicada en la plataforma, los costos asociados a la atención médica y al tratamiento prolongado contra el cáncer afectaron de manera directa la estabilidad financiera del grupo familiar. En la misma publicación se indica que buscan permanecer en su vivienda actual y garantizar la continuidad educativa de los niños. “Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos”, concluye el mensaje.

La recaudación ya superó los 1,2 millones de dólares

Hasta el momento, la campaña solidaria ya superó los 1,2 millones de dólares recaudados, de acuerdo con las cifras que figuran públicamente en la plataforma, reflejando el fuerte acompañamiento de amistades, seguidores y personas de distintas partes del mundo que decidieron brindar su apoyo a la familia en este difícil momento.