Cómo votar online en La Voz Argentina 2025

Este lunes 13 de octubre se define el ganador de La Voz Argentina 2025, el certamen musical de Telefe. El programa, que tuvo como coaches a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!, tendrá su desenlace esta noche. Los finalistas Alan Lez, Nicolás Behringer, Eugenia Rodríguez y Milagros Gerez Amud buscan el apoyo del público para consagrarse como el gran ganador. Los fanáticos del show pueden votar online y por otros medios.

Los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025

Cómo votar en La Voz Argentina 2025

Existen tres maneras de participar en la votación para elegir al ganador de La Voz Argentina 2025. La emisora informa que los participantes de la votación tienen la posibilidad de ganar hasta 3 millones de pesos.

Votación por página web

Ingresar a LaVozArg.ar

Seguir las instrucciones en la web para seleccionar al finalista preferido.

Votación por mensaje de texto (SMS)

Abrir la aplicación de mensajes de texto en el teléfono.

Enviar un SMS al número 9009.

El contenido del SMS debe ser el nombre del cantante por el que se desea votar:

Para votar por Alan Lez, enviar ALAN al 9009 .

.

Para votar por Nicolás Behringer, enviar NICOLÁS al 9009 .

.

Para votar por Eugenia Rodríguez, enviar EUGENIA al 9009 .

.

Para votar por Milagros Gerez Amud, enviar MILAGROS al 9009.

Nicolás Behringer es el finalista del Team Luck Ra Adrian Diaz Bernini - Telefé

Votación por código QR

Buscar el código QR que aparece en la pantalla de Telefe cuando el programa está en vivo. Este código también puede aparecer antes de un corte publicitario.

cuando el programa está en vivo. Este código también puede aparecer antes de un corte publicitario. Escanear el código QR con la cámara o una aplicación lectora de códigos QR en el dispositivo.

Esto dirigirá al usuario a la plataforma de votación para que emita su elección.

Los finalistas de cada equipo

Los equipos de los coaches eligieron a sus representantes para la final:

En el Team Soledad, la finalista es Milagros Amud .

. En el Team Miranda!, la finalista es Eugenia Rodríguez .

. En el Team Luck Ra, Nicolás Behringer .

. En el Team Lali, Alan Lez.

Este lunes 13 de octubre, se definirá el ganador de La Voz Argentina 2025

Cronograma de la final

La primera emisión de la final de La Voz Argentina fue el domingo 12 de octubre a las 22.15. La segunda y definitoria es hoy, lunes 13, a las 21.30.

Qué premio recibe el ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Occhiato, conductor del programa, reveló los premios para los finalistas: "El ganador de La Voz Argentina se va a llevar 70 millones de pesos, y además un contrato con el sello discográfico de Universal para sacar su música“, afirmó Occhiato. Además, los demás finalistas también obtendrán un premio: “El segundo se lleva 30 millones de pesos. El tercero tampoco se va con las manos vacías, se lleva 15 millones de pesos. Y el cuarto tampoco se va con las manos vacías, se lleva cinco millones de pesos. O sea, los cuatro finalistas algo se llevan, más allá de la exposición de haber cantado acá“.

