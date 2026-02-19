Con Emmanuel Horvilleur y Wos: llega a Buenos Aires el festival ideal para relajarse y disfrutar de buena compañía

Vuelve este fin de semana a Buenos Aires el Festival Buena Vibra. Se trata de evento de música indie con bandas diversas, DJs y foodtrucks, ideal para relajarse y disfrutar al aire libre.

Buena Vibra ya es un clásico del verano en Buenos Aires: el festival regresa este sábado 21 de febrero con una nueva edición en la que reunirá artistas consagrados y emergentes en Ciudad Universitaria. Algunos de los artistas artistas más destacados de este año son Emmanuel Horvilleur, Wos, Conociendo Rusia, El Kuelgue y Marilina Bertoldi, entre otros.

Este año la organización del evento llevará a cabo una campaña solidaria junto a Ningún Pibe con Hambre, que trabaja en barrios populares de todo el país, acompañando a familias y garantizando el acceso a la alimentación de niñas y niños. Quienes vayan al festival podrán colaborar con alimentos no perecederos.

Cómo es la grilla completa de horarios del Festival Buena Vibra

A través de su cuenta de Instagram, la organización del evento ya dio a conocer los artistas que participan este año. Además del lineup, están disponibles los horarios y dónde toca cada uno de ellos:

Horario Escenario SanCor Salud Escenario NaranjaX Escenario LUXO 16.10 — La Valenti — 16.45 Bestia Bebé — — 17.20 — An Espil & 442 — 18.00 Camionero — Experiencia Vinocio (hasta las 20.00) 18.40 — Emmanuel Horvilleur 19.20 Silvestre y La Naranja — 20.00 — Gauchito Club DJ set Tade Fonk (hasta las 21.00) 20.40 Conociendo Rusia — 21.00 — — S. Fos / I. Jani / J. Almela / G. Seijas (hasta las 00.00) 21.30 — Usted Señálemelo 22.22 El Kuelgue — 23.10 — Marilina Bertoldi 00.:00 WOS — — 01.00 — Evlay —

Precios de las entradas del Festival Buena Vibra

Aún sigue habilitada la venta de entradas del evento para el acceso general, pero ya están agotadas las VIP. Se puede acceder a un 15% de descuento para clientes del banco Naranja X. Vale recordar que solo pueden ingresar personas mayores de 18 años.

De acuerdo al sitio Venti ―encargado de la venta de los tickets de Buena Vibra―, la preventa general 2 cuesta $80.000. Cabe aclarar que el costo puede ser mayor por el recargo que aplica la ticketera por su servicio.

Aún hay entradas a la venta para el Festival Buena Vibra Instagram

Cómo comprar las entradas del Festival Buena Vibra

Los tickets se pueden conseguir de forma online a través del sitio Venti. A continuación, estos son los pasos a seguir para comprar las entradas del Festival Buena Vibra:

1 Ingresar a Venti

Dirigirse a su página oficial o a su aplicación para realizar la compra.

2 Seleccionar el evento

Buscar el evento al que se quiere asistir por el nombre del artista, evento o productora en el buscador de la app o de la web.​

3 Elegir las entradas

Seleccionar la cantidad y tipo de entradas que se quieren adquirir.​ Una vez ya definido, se deben agregar al carrito.​

3 Validar la identidad

Completar los datos personales del comprador para validar su identidad.​

4 Pagar

Efectuar el pago con tarjeta de crédito, débito, prepaga o dinero en cuenta a través de Mercado Pago.​ Una vez finalizada la compra, se pueden ver las entradas en la cuenta del usuario en Venti. También se enviará un mail con los tickets al correo electrónico indicado en el proceso de adquisición.