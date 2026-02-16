Tocan Lali, Cazzu y Damas Gratis: la fiesta emblemática que se lleva adelante del viernes 20 al domingo 22 de febrero

Entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero se lleva adelante la Fiesta de la Manzana en General Roca, Río Negro. Es una de las celebraciones más emblemáticas de la temporada de verano en nuestro país, que recibe grandes artistas nacionales. Este año, se destacan Cazzu, Lali y Damas Gratis, entre otros.

Esta fiesta resalta la tradición frutícola del Alto Valle y el vínculo cultural que la comunidad mantiene con la producción manzanera. Se lleva a cabo en el Predio Ferial Municipal, que se encuentra en la calle Tronador 260.

Además de disfrutar de los mejores artistas nacionales y regionales, se podrá participar del clásico “Concurso del Peso de la Manzana”, “Concurso de Embaladores y Embaladoras”, “Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo” y “Concurso de Ideas Emprendedoras”. También se podrá visitar el “Mini-Circuito Productivo Infantil”, Parque de Diversiones, Paseo Gastronómico, Ferias y Exposiciones, entre otros atractivos.

En tanto, el desafío deportivo estará presente, como cada año, con el “Tría Cross de la Manzana”, prueba combinada que se desarrollará en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, y con el “Manzana Skate Park”.

La grilla completa de la Fiesta de la Manzana 2026

La grilla completa de los artistas principales de la Fiesta de la Manzana 2026 Municipio de General Roca

Este año, participarán de esta celebración YSY-A, Neo Pistea, Emanero, Damas Gratis, Lali y Cazzu. Además, una selección de los mejores músicos y elencos de baile regionales también estarán presentes, tanto en el escenario Mayor “Carlos Soria” como en el Regional “Nuestros Artistas”.

A continuación, esta es la grilla completa de la Fiesta de la Manzana 2026:

Fecha Artistas principales Viernes 20 de febrero Neo Pistea e YSY-A Sábado 21 de febrero Emanero y Damas Gratis Domingo 22 de febrero Cazzu y Lali

¿Cuánto cuestan las entradas de la Fiesta de la Manzana 2026?

La entrada de la Fiesta de la Manzana 2026 es gratuita, por la cual se pueden ver los shows de artistas regionales y da acceso al campo general de las presentaciones principales. A su vez, permite visitar el patio gastronómico, el paseo de artesanos y el parque de juegos mecánicos. También cuentan con puestos de hidratación y estacionamientos aledaños al predio.

Fiesta de la Manzana 2026

De todos modos, es posible comprar tickets para los accesos preferenciales, lo que permite estar más cerca de los artistas que se presentan este año. Existen dos tipos con beneficios especiales, además de todo lo que cuenta la entrada gratis:

Acceso plus : acceso super campo a tribunas.

: acceso super campo a tribunas. Acceso full: acceso super campo y estacionamiento cerca del predio.

A continuación, estos son los precios de las entradas de la Fiesta de la Manzana 2026:

Fecha Acceso libre y gratuito Acceso Full Accesso Plus Viernes 20 de febrero - Campo $40.000 - Tribunas $20.000 Campo $45.000 Sábado 21 de febrero - Campo $40.000 - Tribunas $20.000 Campo $45.000 Domingo 22 de febrero - Campo $50.000 - Tribunas $25.000 Campo $55.000

Cómo comprar las entradas de la Fiesta de la Manzana 2026

Las entradas de la Fiesta de la Manzana están disponibles en las Cajas Municipales de lunes a viernes entre las 8 y las 12; aceptan efectivo, débito/crédito y cuotas sin interés con Visa/Mastercard Banco Patagonia. En tanto, los accesos se pueden conseguir por teléfono, llamando al 0800-222-9742 de lunes a viernes, entre las 8 y las 14.

También se pueden conseguir de forma online a través del sitio oficial del Municipio de General Roca. Para ello, hace falta seguir los siguientes pasos:

1 Ingresar al sitio de la Fiesta de la Manzana

Dirigirse al sitio oficial del Municipio de General Roca, a la sección “FNM2026 Accesos preferenciales”.

2 Seleccionar el acceso

Indica el tipo de acceso que se quiere adquirir, que puede ser plus o full.

3 Ingresar datos personales

El sistema solicitará validar el CUIL del usuario y otros datos personales, como nombre, número de teléfono y fecha de nacimiento.

4 Elegir la fecha y entradas

Se puede indicar la fecha que se quiere conseguir, el tipo de acceso y la cantidad de entradas.

5 Comprar los accesos

Se puede determinar el medio de pago de los accesos, que puede ser por tarjeta o Mercado Pago. Una vez hecha la compra, la confirmación llegará por mail junto a las entradas.