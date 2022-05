Con un anuncio que involucra a Bruce Willis, Mike Tyson sorprendió a Hollywood

En las últimas horas, se conoció un curioso hecho que involucra a Mike Tyson y Bruce Willis. Según anunció el exboxeador en su cuenta de Instagram, ambos están juntos en una película que se estrena en estas horas: Vendetta. Aunque ya se sabía del filme hace tiempo, la promoción del deportista y el problema de salud que reveló el actor en marzo le dan una relevancia enorme a esta nueva producción.

En muchas ocasiones se observaron cruces entre el mundo del deporte profesional y el cine o la televisión. La lista de atletas que participaron en distintas producciones es muy extensa y se amplía con frecuencia. En esta oportunidad, Tyson será el involucrado.

Más allá de esto, lo que sorprendió es recordar a Bruce Willis como uno de los compañeros de elenco del exboxeador. La familia del actor dio a conocer en marzo que sufre de afasia, un trastorno neurológico que puede generar dificultad en la expresión o en la comprensión, y que por eso dejaría la actuación.

A partir de la impactante noticia, también se conoció que algunos de los trabajos de Willis aún no se estrenaron en el cine y que será lo último que se pueda ver del famoso en el aspecto profesional.

El tráiler de Vendetta, la película de Mike Tyson y Bruce Willis

En ese contexto, Vendetta tomó una importancia mucho mayor a la que tenía en un comienzo. Además de Mike Tyson, el actor comparte elenco con Clive Standen, Thomas Jane y Theo Rossi, entre otros.

Dirigida por Jared Cohn, la producción estadounidense comienza con la historia de William Duncan, interpretado por Standen, quien busca venganza después del asesinato de su hija. Con ese objetivo en mente, mata a Rory Fetter, el responsable del crimen. A partir de allí, el hermano del fallecido y su pandilla toman represalias y se genera una escalada de violencia que tiene a la venganza como factor común.

La publicación de Mike Tyson en Instagram

El estreno oficial de Vendetta es este lulnes y así lo recordó el exboxeador con una publicación en Instagram. “¿Tenés una venganza? Bueno, nosotros también”, escribió en el pie del posteo, junto con una foto promocional y la fecha de estreno.

Por supuesto que la imagen consiguió una gran repercusión, al punto que superó los 244.000 likes y acumuló más de 1400 comentarios. La mayoría de ellos hicieron referencia al retiro de Bruce Willis y la expectativa por ver lo que será uno de sus últimos trabajos.

La experiencia en cine y televisión de Mike Tyson

A pesar de lo llamativo que pueda resultar verlo en la gran pantalla, lo cierto es que el exboxeador tiene un amplio palmarés para alguien que viene un rubro externo. A lo largo de los años, trabajó o hizo apariciones en Black and White, Crocodile Dundee in Los Angeles, Rocky Balboa, ¿Qué pasó ayer?, Comedy Central Roast of Charlie Sheen, ¿Qué pasó ayer? 2, Mike Tyson: Undisputed Truth, Scary Movie 5, Ip Man 3, Conociendo a los Black, El vendedor chino, Pariah: The Lives and Deaths of Sonny Liston, Yo soy Durán, Reality Queen y Bruno vs. Tyson, entre algunas otras producciones.