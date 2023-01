Con un emotivo video “de entrecasa”, la hija de David Bowie recordó al músico a 7 años de su muerte

escuchar

El 10 de enero del 2016, David Bowie “murió en paz tras una valiente lucha contra el cáncer” que se extendió a lo largo de 18 meses, según leyó el comunicado emitido por su familia.

Cada año, la dolorosa fecha es recordada tanto por sus millones de fans alrededor del mundo como por los seres queridos que lo sobrevivieron. Una de ellas es Alexandria “Lexi” Jones -fruto de su relación con la supermodelo Iman Abdulmajid- quien, aunque tiene un perfil más bajo que sus padres, utilizó sus redes sociales para recordar al músico con un tierno video inédito.

Con un video inédito y de entrecasa, la hija de David Bowie recordó al músico a 7 años de su muerte

Nacida y criada en el seno de una de las familias más exitosas de Estados Unidos, Lexi Jones pasó toda su vida rodeada de celebridades, lujos y un alto nivel de exposición. Ahora, ya siendo una adulta de 22 años, optó por mantenerse alejada del estilo de vida mediático y atravesado por la fama.

A pesar de su intento de mantener un perfil bajo, en su perfil de Instagram tiene más de 130 mil seguidores. Lejos de “utilizar” esa fama al estilo influencer, sus publicaciones consisten en mostrar sus salidas con amigas, compartir postales de vacaciones, registrar algunos de sus looks y compartir muchas selfies.

Lexi Jones, la hija de Iman y David Bowie Instagram Lexi Jones

No obstante, en las últimas horas decidió mostrar un poco más de su intimidad y, con un sentido posteo, recordó a su papá. El día en el que se cumplieron siete años de la muerte de Ziggy Stardust, la joven publicó un video inédito que los muestra a los dos en la intimidad de su hogar mientras disfrutan a pleno del tiempo compartido.

En la filmación casera se los puede ver sentados uno al lado del otro en el estudio que el músico tenía en su hogar en Nueva York al mismo tiempo que tocan un teclado con mucha atención. En el mismo posteo, Jones adjuntó una foto analógica que capturó una tierna escena: ella, disfrazada de león, estaba sentada sobre las piernas de su padre, quien la observaba con una enorme sonrisa dibujada en el rostro.

“Hace siete años. Te extraño”, escribió en el epígrafe. La publicación superó los 60 mil Me Gusta y, entre los comentarios, se destacaron los dulces mensajes de celebridades como Amanda Lepore, Violet Grohl, Frances Bean Cobain y Harris Reed.

Lexi Jones, la hija de David Bowie, fulminó a un seguidor que criticó su cuerpo

Aunque no suele interactuar con sus seguidores, meses atrás Lexi Jones decidió romper esta costumbre para responder un mensaje negativo que recibió de parte de un usuario.

Luego de subir una foto a sus Historias en donde posó con una bikini, a la hija de David Bowie le llegó un mensaje que leía: “¿Estamos un poco pervertidas, hoy, no?”. Molesta por ese cuestionamiento, decidió contestar de manera pública.

Lexi Jones, la hija de David Bowie, fulminó a un seguidor que criticó su cuerpo instagram @_p0odle_

Junto a una captura de pantalla del texto, escribió: “Se siente bien amar mi cuerpo después de años de odiarlo y tratarlo de forma irrespetuosa. No tengo vergüenza en decir que me gusta cómo me queda mi traje de baño de cowboy, pero me apena que solo puedas ver algo pervertido en eso. Sos una basura y me parece un lástima que haya tanta gente como vos”.

